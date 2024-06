Naughty Dog-Chef Neil Druckmann verspricht, das Studio werde nicht 'für immer das The Last of Us-Studio sein'

Die eine große Spiele-Liebe? Naughty Dog möchte künftig auch mit anderen Marken verknüpft werden.

Entwicklerstudios, die eine (aktuell) extrem erfolgreiche Marke haben, trifft oft dasselbe "Schicksal" wie Musiker*innen mit dem einen ganz großen Hit: Sie sind in der öffentlichen Wahrnehmung untrennbar mit ihrem bekanntesten oder eben gerade angesagtesten Werk verbunden.

Das ist an sich bei einem Erfolgstitel wie The Last of Us, das auch noch als großartig als Serie adaptiert wurde, erst mal nichts Negatives. Aber Naughty Dog will eben zu neuen Ufern aufbrechen und nicht immer nur bei Ellie und Co. verweilen; auch in den Köpfen der Fans. Das wird aus einem neuen Statement von Studiochef Neil Druckmann deutlich.

Naughty Dog will nicht für immer nur das The Last of Us-Studio sein

Naughty Dog arbeitet aktuell an einer ganz neuen Spielemarke und Druckmann drückte erst kürzlich seine Begeisterung für das neue Projekt aus. Er sagte beispielsweise: "Es ist das Projekt, das ich bislang wohl mit am meisten mit Spannung erwarte".

Nun hat er in einem weiteren Gespräch mit der LA Times zu verstehen gegeben, dass sich das Studio in Zukunft auch stärker mit anderen Spielen, beziehungsweise einer größeren Auswahl an Marken identifizieren wolle. Genau gesagt, erklärte er:

Ich verspreche euch, wir werden nicht für immer das The Last of Us-Studio sein.

Daraufhin spielte er darauf an, dass gleich mehrere Singplayer-Titel beim Studio in Entwicklung seien, die sich voll auf Geschichten und Charaktere, besonders Beziehungen, fokussieren. Er führte aus:

Die Geschichten haben eine Art philosophischen Kern, um den sich alles dreht und in den alles einfließt.

Wenn uns das mal nicht bekannt vorkommt. Es klingt bei Druckmann also ganz so, als würden die nächsten Spielerfahrung ganz in den Spuren der The Last of Us-Marke wandeln. Was uns genau erwartet, da müssen wir uns aber noch gedulden, denn bisher gab es noch keine konkrete Ankündigung.

Natürlich ist Naughty Dog auch jetzt streng genommen, nicht lediglich "das The Last of Us"-Studio. Wo bliebe da beispielsweise die Uncharted-Reihe? Aber gerade durch die extrem erfolgreiche HBO-Serie ist die Endzeit-Marke um Ellie und Joel eben auch in den Wohnzimmern angekommen, in denen nicht gezockt wird.

Beim eingangs erwähnten Sony-Interview kam es übrigens zu falschen, beziehungsweise aus dem Zusammenhang gerissenen Zitaten von Druckmann, da das Interview stark editiert wurde. Den Satz, dass das man mit einem der neuen Projekte "die Wahrnehmung des Mainstreams über Videospiele verändern werde" hat der Studio-Chef beispielsweise nicht gesagt.

Ist für euch Naughty Dog gleichbedeutend mit The Last of Us und könnt ihr euch vorstellen, dass ein neues Projekt diese Wahrnehmung bei euch ändern wird?