Neil Druckmann spuckt große Töne über sein neues Spiel - The Last of Us-Director verspricht das bislang aufregendste Naughty Dog-Game

Mit oder ohne Ellie - wir blicken gespannt auf die Zukunft von Naughty Dog. Erst Recht nach den neusten Worten von Neil Druckmann.

Am Donnerstag hat sich Sony zu einem Meeting getroffen, in dem über die “Creative Entertainment Vision“ gesprochen wurde. Dafür wurden Ziele für die Zukunft des Unternehmens sowie die Unternehmensstrategie genannt.

Naughty Dogs nächstes Spiel ‘soll das bisher Aufregendste werden‘

In diesem Rahmen hat Sony ein Interview mit dem Co-Präsidenten sowie Head of Creative von Naughty Dog, Neil Druckmann, veröffentlicht.

Im Zusammenhang mit der “Creative Entertainment Vision“ geht es in dem Interview vor allem um die Zukunft des Gamings als Medium. Gegen Ende wird Neil Druckmann jedoch konkret nach der Zukunft eigener Projekte gefragt und liefert eine Antwort, die uns neugierig auf das nächste Werk von Naughty Dog macht. Wir übersetzen die entsprechende Stelle für euch:

„Ich hatte das Glück, an mehreren Traumprojekten arbeiten zu dürfen und bin aktuell aufgeregt über ein Neues, welches das bisher Aufregendste sein könnte. Die Wertschätzung für Gaming wächst über alle Altersgruppen hinaus, ganz anders als wenn ich aufgewachsen bin. […] Der Erfolg der [The Last of Us-]Serie hat Gaming in den Mittelpunkt gestellt und die reiche, immersive Erfahrung gezeigt, die es anbietet. […] Ich bin gespannt zu sehen, wie dieses neue Spiel ankommt, vor allem nach dem Erfolg von The Last of Us, weil es die Wahrnehmung des Mainstreams über Videospiele verändern könnte.“ Neil Druckmann, Co-Präsident und Head of Creative von Naughty Dog

Wenn ihr bisher die The Last of Us-Serie verpasst habt und euch die Antwort von Neil Druckmann Lust darauf gemacht hat, können wir euch einen Blick auf den Trailer empfehlen:

1:37 The Last of Us - Echter erster Trailer zur Serie veröffentlicht - Echter erster Trailer zur Serie veröffentlicht

Naughty Dog konnte sich in der Vergangenheit mehrfach beweisen, so dass wir dem nächsten Spiel des Studios sowieso mit Aufregung entgegengeblickt hätten. Dennoch machen uns die Worte von Neil Druckmann noch eine Spur neugieriger.

Konkret ist über das nächste Projekt von Naughty Dog noch nichts bekannt. Naughty Dog arbeite zwar nach eigenen Angaben an mehr als einem ambitionierten Singleplayer-Spiel, doch genauere Informationen sind zum aktuellen Zeitpunkt reine Spekulation.

Mehr zum Thema The Last of Us Part 3 und neue IP? Alle Gerüchte zu Naughty Dogs neuen Spielen von Linda Sprenger

Über ein The Last of Us Part 3 können wir genauso rätseln wie über eine völlig neue IP. Wir könnten auch die wilde Spekulation anstellen, dass Naughty Dog zu seinen 3D-Plattformer-Wurzeln zurückkehrt und uns wieder einmal etwas in Richtung Crash Bandicoot oder Jak and Daxter präsentiert. Doch aktuell ist alles nur das: reine Spekulation.

Was wünscht ihr euch von Naughty Dogs nächstem Projekt?