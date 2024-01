Naruto ist traurig, düster und gnadenlos und schuld daran ist ausgerechnet One Piece

Die Ninjas und die Piraten beeinflussen sich gegenseitig.

Naruto und One Piece sind zwei der größten Shonen-Mangas, die eine ganze Generation geprägt haben. Während das Piratenabenteuer bis heute andauert, hat Naruto den Staffelstab bereits an seinen Sohn Boruto weitergegeben.

Von der Stimmung her könnten beide Geschichten kaum unterschiedlicher sein. In One Piece herrscht eine unbeschwerte Stimmung, wohingegen es in Naruto eher düster zugeht. Der Schöpfer von Naruto, Masashi Kishimoto, hat den Grund für diesen Kontrast verraten.

Naruto und One Piece haben voneinander profitiert

Was für Unterschiede gibt es? One Piece hat viele unbeschwerte Momente. Nach jedem Arc wird ein üppiges Fest gefeiert und bis auf einen wichtigen Charakter gibt es keine nennenswerte Person, die verstorben ist. Die Abenteuer und der Zusammenhalt der Strohhutbande steht hier im Vordergrund, weshalb die Stimmung lockerer wirkt als in Naruto.

In der Ninja-Geschichte stehen Krieg, Intrigen und Verrat an oberster Stelle. Naruto muss mit dem Tod eines geliebten Mentors klarkommen. Generell sterben in Naruto viel mehr Charaktere als in One Piece. Hinzu kommt, dass einer seiner wichtigsten Verbündeten auf die Seite der Gegner wechselt.

Mittlerweile stehen aber auch in One Piece düstere Themen auf der Tagesordnung: Genozid, Sklaverei und Rassismus sind nur einige davon.

Wieso ist die Geschichte anders? Wie sandman_AP auf X verrät, hat Kishimoto eine so düstere Grundstimmung in seiner Geschichte gewählt, um das Gegenteil von One Piece zu sein:

In einem Interview mit der Shonen Jump-Redaktion erklärte er, dass beide Shonen-Abenteuer voneinander profitiert haben. Um so erfolgreich wie möglich zu sein, haben die beiden Autoren versucht, sich möglichst voneinander zu unterscheiden.

Die Schwierigkeit war dabei, dass beide Mangas zu einem ähnlichen Zeitpunkt erschienen sind. Dadurch mussten sie sich voneinander abheben, um sich durchzusetzen. Kishimoto entschied sich deshalb, bei einigen Punkten das Gegenteil von One Piece-Schöpfer Eiichiro Oda durchzuführen.

Weil in One Piece kaum ein Charakter gestorben ist, gehörten Mord und Totschlag zur Normalität in Naruto.

Ein weiterer Unterschied ist, dass es in Naruto viel mehr Trainingsszenen gibt als in One Piece. Trotzdem werden sowohl Ruffy und seine Crew als auch die Ninjas und Kunoichi in Naruto stärker.

Kishimoto erklärt, dass die Charaktere in Naruto durch körperliches Training stärker werden, wohingegen die Figuren aus One Piece durch das Knüpfen von Freundschaften an Stärke gewinnen würden.

Fallen euch weitere Unterschiede zwischen den Mangas auf? Lest ihr einen der beiden Mangas lieber oder habt ihr an beiden Geschichten gleichviel Freude?