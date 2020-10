Need for Speed: Hot Pursuit-Remaster: Hinweise auf baldigen Reveal

EAs Rennspiel-Reihe Need for Speed pausiert derzeit, der zuletzt veröffentlichte Teil war Need for Speed: Payback im Jahr 2018. Ein neuer, von Criterion entwickelter Ableger wurde zwar im Juni angedeutet, konkrete Details dazu gab es aber nicht.

Wird nach 2019 also auch 2020 Need for Speed-los? Möglicherweise nicht. Denn aktuell verdichten sich die Hinweise, dass EA schon bald ein Remaster eines älteren Serienteils ankündigen könnte. Genauer gesagt handelt es sich dabei um Need for Speed: Hot Pursuit, das ursprünglich im Jahr 2010 erschien.

Diese Hinweise gibt es

Hinweise, die EA selbst veröffentlicht hat. Denn auf dem offiziellen Need for Speed-Twitter-Kanal sind kürzlich eindeutige Tweets aufgetaucht, die unter anderem eine Verfolgungsjagd mit der Polizei zeigen.

Link zum Twitter-Inhalt

Kombiniert mit dem Augen-Smiley könnte das bedeuten: "Haltet die Augen offen", zumal auf der offiziellen Website ein Countdown läuft, der am 5. Oktober endet.

Noch deutlicher wird es bei einem Leak, der ebenfalls auf Twitter zu sehen ist. Dort wird erwähnt, dass das "Need for Speed: Hot Pursuit Remastered" für die PS4 und die Switch erscheinen soll, als konkretes Release-Datum ist der 6. November angegeben. Und auch das Cover des Spiels ist zu sehen.

Link zum Twitter-Inhalt

Fest steht also, dass da irgendwas im Busch ist und das ein Reveal wohl nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen wird.

Gerüchte schon länger: Bereits im Juni 2020 hatte GamePro.de über das mögliche Hot Pursuit-Remaster berichtet, die ersten Hinweise gab damals VentureBeat-Redakteur Jeff Grubb.

Need for Speed: Hot Pursuit war selbst ein Reboot

Schon einmal hatte es in der NfS-Reihe einen "Hot Pursuit"-Teil gegeben, nämlich Need for Speed 3: Hot Pursuit aus dem Jahr 1998. Der 2010er-Teil orientierte sich stark an diesem Spiel und setzte seinen Fokus vor allem auf Verfolgungsjagden mit den Cops. Dabei können wir selbst entscheiden, ob wir als Raser oder Gesetzeshüter spielen wollen.

In unserem Test kam der Hot Pursuit-Reboot damals richtig gut weg:

10 0 Mehr zum Thema Need for Speed: Hot Pursuit im Test - Test für Xbox 360 und PlayStation 3

Es ist in jedem Fall nicht der schlechteste Kandidat, den man aus der Serie neu auflegen kann. Nun bleibt abzuwarten, ob EA in der nächsten Zeit tatsächlich eine Remaster-Ankündigung macht. Wir wären jedenfalls alles andere als abgeneigt.

Wie sieht es bei euch aus? Hättet ihr Lust auf ein Hot Pursuit-Remaster? Oder wollt ihr lieber ein neues "richtiges" NfS?