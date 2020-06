Need for Speed - Neuer Teil offiziell in Arbeit & bald gibt's erste Infos

Nach der Auflösung von Need for Speed-Entwickler Ghost Games hat sich Criterion (Burnout Paradise) dem Arcade-Racer angenommen. Soweit so bekannt. Jetzt wissen wir aber, wann es endlich erste Infos zum neuen Ableger gibt. Mitte Juni während des EA Play Live-Events soll es soweit sein, das gab der Publisher heute in einer Pressemitteilung bekannt.

Erste Infos zu neuem Need for Speed in wenigen Tagen

Die Informationen gab EA soeben in einer Meldung über ein kommendes Cross Play-Feature für Need for Speed Heat bekannt. Demnach dürft ihr ab dem 09. Juni Plattform-übergreifend (PS4, Xbox One, PC) online durch die Straßen brettern. Wäre das allein nicht bereits eine Meldung wert, versteckt sich eine ebenfalls sehr interessante Info ebenfalls im Text:

"Dies wird das letzte Update für Need for Speed Heat sein, da sich das Team bei Criterion ab sofort auf die Entwicklung des nächsten Need for Speed-Spiels konzentriert. Interessierte sollten während der EA Play Live die Augen nach weiteren Ankündigungen zu Need for Speed und Steam offenhalten. "

Demnach wissen wir jetzt, dass sich der kommende Ableger von Criterion bereits in der Entwicklung befindet und wir bald erste Infos erhalten.

Wann ist die EA Play Live? Nach Verschiebung findet die Veranstaltung jetzt am 18. Juni statt. Dann wird es wohl auch einen ersten Trailer zum kommenden Spiel geben.

Wir dürfen also gespannt sein, was Criterion nach dem zuletzt überzeugenden Heat plant.

Was erwartet ihr euch vom kommenden Need for Speed?