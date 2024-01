Unter 3,99 Euro im PS Store: Einige der besten Need for Speed-Spiele gibt es gerade besonders günstig – aber nur noch heute!

Gleich 6 Need for Speed-Spiele sind gerade im PS Store im Angebot.

Need for Speed-Fans kommen beim aktuellen PS Store Sale voll auf die Kosten. Hier sind nämlich gleich mehrere Ableger der Rennspiel-Reihe im Angebot und das zu ziemlich guten Preisen. Wenn ihr allerdings noch zugreifen wollt, müsst ihr euch beeilen.

Diese NfS-Spiele bekommt ihr aktuell günstiger

Sony hat den laufenden PlayStation-Sale noch einmal mit über 2.000 Angeboten erweitert und dabei auch noch neue Need for Speed-Spiele hinzugefügt. Insgesamt sind jetzt sechs Teile im Angebot, für vier davon müsst ihr sogar weniger als 4 Euro bezahlen. Aber auch die restlichen Deals lohnen sich, hier sind alle reduzierten Spiele:

Wie lange gelten die Angebote noch? Bei vier der Spiele habt ihr nicht mehr lange Zeit, um sie euch zu sichern. Die meisten der Angebote laufen nämlich nur noch bis zum 6. Januar um 00:59 Uhr deutscher Zeit. Nur NfS Heat und NfS Payback könnt ihr euch sogar noch bis zum 18. Januar um 00:59 Uhr sichern.

Wo finde ich den Sale? Im PS Store auf PS4 und PS5. Ihr könnt den Store aber auch über den Browser oder die offizielle PlayStation-App erreichen.

Wollt ihr euch schnell noch weitere Angebote schnappen, haben wir hier einige Highlights:

Mit Need for Speed Heat, Rivals und Hot Pursuit sind so einige Teile dabei, die Fans mit zu den besten der neueren Titel der Reihe zählen dürften.

Auch wir hatten NfS Heat im Test zu einem der besten Teile der Reihe seit langem gekrönt:

10:17 Need for Speed Heat - Testvideo zum besten NfS seit langem

Wer dagegen am neuesten Ableger interessiert ist, bekommt Need for Speed Unbound immerhin mit 85% Rabatt, auch wenn ihr hier noch ein wenig tiefer in die Tasche greifen müsst.

Die realistische Grafik gemischt mit Comic-Elementen mag zwar nicht jedermanns Sache sein, konnte sich in der GamePro-Review aber eine stolze Wertung von 83 Punkten sichern.

Habt ihr noch andere gute Angebote im PS Store Sale entdeckt?