Einer der besten Animes aller Zeiten kehrt nach fünf Jahren zurück und findet dafür den perfekten Serien-Chef

Neon Genesis Evangelion wird um ein Kapitel reicher: Eine neue Serie ist in Arbeit. (Bildquelle: Studio Khara)

Vor etwas mehr als 30 Jahren feierte Neon Genesis Evangelion sein TV-Debüt. 26 Episoden, zwei Kinofilme und eine Remake-Tetralogie später gilt der Anime als Meilenstein der japanischen Animationsgeschichte. Auch über die Landesgrenzen hinaus ist Evangelion ein Kultklassiker.

Zur großen Jubiläumsfeier, die in den vergangenen Tagen abgehalten wurde, gab es für Fans eine Überraschung: Rund fünf Jahre nach dem Kino-Release des letzten Films wurde auf der offiziellen Webseite eine neue Anime-Serie angekündigt.

Der Schöpfer fehlt

Der Mitteilung zufolge wird es sich bei den neuen Inhalten zu Neon Genesis Evangelion um eine frische Serie handeln – aber ob hiermit ein Remake, eine Fortsetzung, ein Prequel oder etwas anderes handelt, geht aus dem obigen Teaser-Trailer nicht wirklich hervor.

Dafür ist bekannt, wer sich für die neue Evangelion-Serie verantwortlich zeichnet – und überraschenderweise wird der Name des eigentlichen Erfinders Hideaki Anno mit keiner Silbe erwähnt. Scheinbar hat er mit "Thrice Upon a Time" tatsächlich einen (persönlichen) Abschluss mit dem Franchise gefunden.

Stattdessen rückt die Kooperation zwischen Studio Khara und CloverWorks in den Fokus, die jüngeren Anime-Fans unter euch etwa für SpyXFamily bekannt vorkommen dürften.

Als Regisseure arbeiten indes Kazuya Tsurumaki sowie Touko Yatabe, die diesen Job bereits für die beiden Evangelion-Filme "3.33 - You Can (Not) Redo" und "3.0 + 1.0: Thrice Upon a Time" übernommen haben.

Richtig spannend dürfte es indes mit dem Drehbuchautor werden, denn die neue Evangelion-Serie wird von niemand geringerem als Yoko Taro geschrieben. Der treibt mir beim Schreiben seines Namens schon die Schweißperlen auf die Stirn, denn Taro ist als Kopf hinter dem Videospiel Nier: Automata bekannt.

Ausgerechnet Taro also, sollte man meinen, denn immerhin ist Nier: Automata mit all seinen Fassungen und der verworrenen Erzählstruktur recht nah an Evangelion. Der Ruf der Handlung gilt hier zumindest als genauso kompliziert, verworren und in Teilen auch einfach nur überfüllt.

Bislang ist noch komplett unklar, wann genau die neue Serie über die Bildschirme flimmern soll.

Was denkt ihr: Freut ihr euch auf eine neue NGE-Serie mit Yoko Taro als Drehbuchautor, oder bleibt ihr lieber erstmal skeptisch?