Marvel's Wolverine: Das PS5-Exclusive hat einen offiziellen Release-Termin

Bislang war nur bekannt, dass der Titel im dritten Quartal erscheinen soll. Jetzt gibt es ein konkretes Datum.

Tobias Veltin
24.02.2026 | 18:14 Uhr

Endlich ist bekannt, wann Marvel's Wolverine erscheinen wird.

Insomniac Games bastelt derzeit fleißig am kommenden PS5-Exclusive Marvel's Wolverine. Bislang war der Release des Titels lediglich grob für das dritte Quartal 2026 bzw. den Herbst in Aussicht angekündigt. Jetzt hat Sony endlich ein konkretes Datum verraten.

  • Release-Termin für Wolverine: 15. September 2026

In etwas weniger als sieben Monaten werden wir also mit dem Mutanten losziehen können, um ein Rätsel aus der Vergangenheit des Marvel-Charakters zu entschlüsseln.

Enthüllung im vergangenen September

Die Ankündigung des Action-Spiels liegt bereits über vier Jahre zurück. Damals gab es allerdings nur einen kurzen Teaser zu sehen. Die komplette Enthüllung erfolgte dann im vergangenen September im Rahmen einer State of Play, bei der auch direkt Gameplay gezeigt wurde.

Und darin geht es bereits ziemlich ordentlich zur Sache:

Video starten 1:52 Sony enthüllt das Wolverine-Spiel der Spider-Man-Macher und zeigt knallhartes Gameplay mit literweise Blut

Bislang ist noch nicht bekannt, in welcher Zeitlinie der neue Wolverine-Teil spielt und ob Logan dort bereits ein Teil der X-Men ist. Fest steht allerdings, dass auch Charaktere wie Mystique und Omega Red auftauchen werden und dass ihr unter anderem Schauplätze wie Kanada und Japan bereisen werdet.

Spielerisch setzt der Titel allem Anschein nach vor allem auf brutale Nahkämpfe, in denen Logan seine gefährlichen Adamantium-Klingen einsetzt. Außerdem kann er die Umgebung nutzen, um sich seiner zahlreichen Widersacher zu entledigen.

Mehr Infos zu Marvel's Wolverine bekommt ihr in unserer Übersicht:

Marvel's Wolverine: Release, Preis und mehr zum PS5-exklusiven Insomniac-Spiel
von Annika Bavendiek
Marvels Wolverine: Release, Preis und mehr zum PS5-exklusiven Insomniac-Spiel

Jetzt da der Release-Termin bekannt ist, bleibt zu hoffen, dass Insomniac bald einen neuen Trailer veröffentlichen sowie neue Infos verraten wird – denn viele Details zum neuen Wolverine-Abenteuer liegen bislang noch im Dunkeln.

Was erhofft ihr euch vom neuen Wolverine-Spiel? Kann es die Qualitäten die Spider-Man-Titel erreichen?

Marvel's Wolverine

Marvel's Wolverine

Genre: Action

Release: 3. Quartal 2026 (PS5)

Mehr zum Spiel
Mehr zum Spiel
