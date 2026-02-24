Dieser PC-Spieler hat womöglich die Ursache für schmelzende Grafikkarten gefunden und viele andere haben genau dasselbe Problem

So sieht einer der Stecker aus, der sich langsam, aber sicher wohl selbst zieht (Bild: reddit.com/user/FunLocation3218/).

Dass es im PC anfängt zu schmoren, zu kokeln, zu rauchen und zu brennen, ist in den letzten Monaten leider relativ häufig vorgekommen. Jetzt scheint es so, als habe ein User entdeckt, woran es liegt, dass so viele Grafikkarten-Stecker und Netzteil-Kabel schmelzen oder gar Feuer fangen: Die Kabel schieben sich offenbar langsam selbst aus dem Anschluss.

Womöglich wurde der Grund für eines der schwerwiegendsten PC-Probleme gefunden

Wer selbst seinen PC zusammenbaut oder auch einfach nur auf eine neue Grafikkarte upgradet, sollte tunlichst darauf achten, dass alle Kabel richtig in den dafür vorgesehenen Anschlüssen stecken. Sitzt der Stecker nicht richtig, kann er leicht überhitzen, und zwar erst recht, wenn viel Strom durch das Kabel fließt.

1:04:55 Gemeinsam durch die Hardware Krise: Warum die RAM-Knappheit uns alle angeht

Seit geraumer Zeit häufen sich die Berichte von teuren Grafikkarten, die Feuer fangen und PCs, aus denen verdächtiger Gestank aufsteigt. Viel zu oft haben wir in den letzten Monaten davon gehört und gelesen, dass es Probleme mit den Grafikkarten-Steckern gibt. Insbesondere die leistungshungrigsten GPUs der RTX 5090-Reihe waren davon betroffen.

Trotz diverser neuer Anschlüsse und Adapter konnte die Problematik bisher aber immer noch nicht ganz aus der Welt geschafft werden. Jetzt wissen wir eventuell, wieso: Einem Reddit-User ist aufgefallen, dass sein eigentlich fest ins Netzteil und die Grafikkarte gestecktes Kabel mit der Zeit aus den Anschlüssen gerutscht ist.

In den Kommentaren melden sich daraufhin gleich mehrere andere Menschen, die durch diesen Beitrag dazu animiert wurden, bei sich selbst zu überprüfen, ob sich womöglich auch ihre Kabel mit der Zeit einfach selbstständig aus dem Anschluss herausschieben. Und siehe da: Es scheint bei einigen PC-Nutzer*innen der Fall zu sein (via: WCCFTech).

Besonders gut erkennen lässt es sich bei den Kabeln, die gelbe Connector-Pins haben. Sobald das Gelb sichtbar ist, steckt das Kabel nicht richtig im Anschluss. Mehrere User schwören Stein und Bein, das Kabel ursprünglich fest und bis zum Anschlag in den Stecker gesteckt zu haben und dass kein Gelb sichtbar war, nach einigen Monaten aber schon.

Das ist aber natürlich eigentlich überhaupt nicht im Sinne des Erfinders. So läuft das System Gefahr, dass bei einer fehlerhaften Verbindung sehr viel mehr Wärme entsteht, was letzten Endes dann zum Schmelzen, Schmoren und Brennen führen kann, wenn es unbemerkt bleibt.

Diese neue Erkenntnis passt zu vielen Berichten, in denen es dazu gekommen ist. In der Regel haben die Betroffenen nämlich erst einmal keine Probleme gehabt. Die sind erst nach einigen Wochen oder Monaten aufgetreten – also wohl einfach dann, als die Kabel weit genug herausgerutscht waren.

Dieser Reddit-User hier konnte sein neu gekauftes Netzteil umtauschen, zu dem die Kabel gehörten. Aber offenbar sind nicht nur Käufer*innen von MSI-Netzteilen und diesen speziellen Kabeln hier betroffen.

Was ihr tun könnt: Falls ihr jetzt um eure Kabel, Netzteile und Grafikkarten fürchtet, könnt ihr zum einen natürlich einfach regelmäßig ins Innere des PCs schauen und überprüfen, ob alle Kabel richtig in ihren Vorrichtungen sitzen.

Zum anderen könnt ihr aber natürlich auch beim ersten Einstecken noch genauer darauf achten, dass die Kabel wirklich ordnungsgemäß eingesteckt wurden. Normalerweise sollte dann ein deutliches Klicken zu hören sein und eine Sicherung einrasten, die verhindert, dass das Kabel überhaupt herausrutschen kann.

Habt ihr Probleme mit eurem Kabel? Schiebt es sich womöglich auch langsam von allein aus dem Anschluss?