LEGO-Schatzsucher kauft Kiste mit losen Steinen für 100 Euro - findet darin wertvolle Minifiguren und wohl die Black Pearl, die heute 700 Euro wert ist

Diese LEGO-Kiste birgt etliche Schätze.

Es klingt wie ein Kindheitstraum: Ein LEGO-Sammler hat sich via Facebook Marketplace gleich mehrere große Kisten voller Steine und Minifiguren gekauft – ohne zu zu wissen, was sich darin eigentlich genau für Schätze verbergen. Und tatsächlich hat der glückliche Käufer beim Durchwühlen bereits die ein oder andere LEGO-Perle ausgegraben – und zwar wortwörtlich!

Was steckt in dieser LEGO-Schatzkiste?

Redditor "CultOfRapture" teilte vor wenigen Tagen seinen Facebook Marketplace-Fund im LEGO-Subreddit. Für gerade einmal 120 US-Dollar (umgerechnet circa 102 Euro) hat der Sammler folgende Kisten gekauft:

Darin befinden sich nach Angaben des Käufers haufenweise Minifiguren und "möglicherweise" auch die beliebte Black Pearl aus dem Jahr 2010, deren Einzelteile der User aber erst einmal alle finden muss. Die schwarzen Stoffsegel des Fluch der Karibik-Sets sind aber definitiv dabei (zu sehen auf dem letzten Bild im oberen Reddit-Slide).

Das gesamte Black Pearl-Set (4184) ist heute rund 700 bis 1000 Euro wert – den Kaufpreis für die Kisten von knapp 100 Euro hätte der Glückspilz dann also locker wieder raus.

Das Ganze erinnert an eine ähnliche Story, über die wir ebenfalls berichteten. In diesem Falle hat jemand für 170 Euro LEGO-Kisten aus der Grabbelkiste gekauft und darin tatsächlich die gesamte Black Pearl entdeckt.

Das Original-Set der Black Pearl enthält übrigens außerdem sechs Fluch der Karibik-Minifiguren, nämlich Jack Sparrow, Will Turner, Joshamee Gibbs, Davy Jones, Maccus sowie Stiefelriemen Bill.

Alleine die Davy Jones-Figur ist heute satte 200 Euro wert. Immerhin hat Redditor "CultOfRapture" mittlerweile schon Stiefelriemen Bill alias Bootstrap Bill aus den erworbenen LEGO-Kisten gefischt, wie er in der Kommentarsektion unter seinem Post berichtet. Letztere Mini-Figur ist rund 30 Euro wert. Nicht schlecht!

Aber nicht nur Fluch der Karibik-Teile und -Figürchen verstecken sich in den LEGO-Schatzkisten, sondern auch LEGO Scooby Doo-Mini-Figuren. Der Kistenkäufer hat fast alle aus dem Set gefunden, inklusive Velma Dinkley, die hierzulande für sage und schreibe 200 Euro auf eBay angeboten wird.

Habt ihr ebenfalls noch eine Kiste LEGO aus eurer Kindheit zu hause oder euch vielleicht schon einmal selbst eine LEGO-Kiste mit gebrauchten Teilen/Minifiguren gekauft?