Anime-Nachschub auf Netflix: Im März stehen eine heißersehnte Fortsetzung und ein großes Serien-Finale an

Eine neue Staffel einen Kult-Animes wartet im März auf euch. (© Hirohiko Araki, Shueisha / David Production)

Anime-Fans bekommen im März wieder Nachschub auf Netflix. Es warten zwei Fortsetzungen, darunter sogar ein großes Finale auf euch. Hier erfahrt ihr alles, was ihr wissen müsst.

Neue Season von JoJo’s Bizarre Adventure und Beastars kommen in den Netflix-Katalog

Wie Ninotaku in seiner News berichtet, gibt es im März zwei Neuzugänge im Netflix-Angebot. Fans der beliebten Kult-Anime- und Manga-Reihe JoJo’s Bizarre Adventure können sich ab dem 19. März auf den siebten Teils der Serie freuen: Steel Ball Run. Dabei startet die neue Season mit dem 47-minütigen Special “First Stage”.

Beastars kommt nach sechs Jahren hingegen zu seinem Ende. Ab dem 7. März beendet die finale Staffel die Geschichte rund um den Wolf-Protagonisten Legoschi und seine gesellschaftlichen Probleme in der Welt von Fleisch- und Pflanzenfressern.

In den Anime-News der Woche von Ninotaku gibt es aber auch noch viele weitere Neuigkeiten, etwa über das Comeback von Solo Leveling. Das Video könnt ihr euch oberhalb ansehen.

Genauere Informationen zu Synchro, Story und den verantwortlichen Animationsstudios der beiden neuen Staffeln von Beastars und JoJo’s Bizarre Adventure erfahrt ihr auf den nächsten Seiten.

