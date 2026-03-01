Anime-Nachschub auf Netflix: Im März stehen eine heißersehnte Fortsetzung und ein großes Serien-Finale an

Auf einen der beiden Animes hat die Community schon lange gewartet und jetzt erscheint endlich die lang ersehnte Anime-Adaption davon.

Myki Trieu
01.03.2026 | 06:30 Uhr

Eine neue Staffel einen Kult-Animes wartet im März auf euch.

Inhaltsverzeichnis
Anime-Fans bekommen im März wieder Nachschub auf Netflix. Es warten zwei Fortsetzungen, darunter sogar ein großes Finale auf euch. Hier erfahrt ihr alles, was ihr wissen müsst.

Neue Season von JoJo’s Bizarre Adventure und Beastars kommen in den Netflix-Katalog

Wie Ninotaku in seiner News berichtet, gibt es im März zwei Neuzugänge im Netflix-Angebot. Fans der beliebten Kult-Anime- und Manga-Reihe JoJo’s Bizarre Adventure können sich ab dem 19. März auf den siebten Teils der Serie freuen: Steel Ball Run. Dabei startet die neue Season mit dem 47-minütigen Special “First Stage”.

Beastars kommt nach sechs Jahren hingegen zu seinem Ende. Ab dem 7. März beendet die finale Staffel die Geschichte rund um den Wolf-Protagonisten Legoschi und seine gesellschaftlichen Probleme in der Welt von Fleisch- und Pflanzenfressern.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

In den Anime-News der Woche von Ninotaku gibt es aber auch noch viele weitere Neuigkeiten, etwa über das Comeback von Solo Leveling. Das Video könnt ihr euch oberhalb ansehen.

Genauere Informationen zu Synchro, Story und den verantwortlichen Animationsstudios der beiden neuen Staffeln von Beastars und JoJo’s Bizarre Adventure erfahrt ihr auf den nächsten Seiten.

Auf welche Netflix-Serien freut ihr euch im März besonders?

