Spieler baut sich neuen PC zusammen, da sagt der Vater, er hat auch noch eine Grafikkarte - aber die ist fast 20 Jahre alt

Hier seht ihr eine klassische Papa-GPU (Bild: reddit.com/user/j_mobes/).

Stellt euch vor, ihr wärt gerade dabei, einen neuen Gaming-PC zusammenzubasteln, und euer Vater will euch dabei helfen. Klingt erst einmal gut! Aber was tut ihr, sobald sich herausstellt, dass die Grafikkarte, die euer werter Herr Papa noch irgendwo im Schrank hatte, einfach fast 20 Jahre alt und somit komplett unbrauchbar ist? So ist es diesem Reddit-User gegangen, der die Angelegenheit mit Humor nimmt.

Vater sagt, er hat noch eine Extra-Grafikkarte für den neuen Rechner seines Sohns und gibt ihm 19 Jahre alten Knochen

Darum geht's: Aktuelle Grafikkarten, die etwas taugen, haben in der Regel mehrere Gigabyte Video-RAM. Spitzenmodelle wie Nvidias aktuelles Flaggschiff, die RTX 5090, trumpfen sogar mit umfangreichen 32 GB VRAM auf. Aber es gab auch Zeiten, da waren 256 MB Videospeicher schon viel.

Genau aus dieser Zeit stammt die alte Möhre, die dieser Vater seinem Sohn schenken wollte.

36:27 Neue Spiele im Februar - Vorschau-Video für PC und Konsolen

Autoplay

Gegenteil von gut ist gut gemeint: Der Vater und seine wohlmeinenden Absichten in allen Ehren, aber mit einer GeForce 7600 GT aus dem Jahr 2006 ist heutzutage leider absolut kein Stich mehr zu machen. Dass der Vater seinem Sohn die Karte für den PC schenken will, ist aber natürlich trotzdem einfach herzig und freut den Sohnemann trotz alledem.

"Ich habe meinem Vater gesagt, dass ich einen Gaming-PC baue. Er hat gesagt, er hätte noch eine extra-Nvidia-Karte, also war ich neugierig. Nicht unbedingt das, was ich mir vorgestellt hatte, lol, aber mein alter Herr hat ein Herz aus Gold."

Hier könnt ihr euch das Schätzchen samt Verpackung selbst ansehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Besonderes Augenmerk verdient auch die Verpackung der altehrwürdigen Grafikkarte. Das Design mit den kuriosen Fledermäusen, die Sonnenbrillen tragen, wirkt aus heutiger Sicht völlig zu recht komplett aus der Zeit gefallen. Selbstverständlich gab es kein Spiel, aus dem diese Wesen stammen, es ist einfach nur cool und irgendwer hat es extra für diese Hülle designt.

In den Kommentaren überschlagen sich die Menschen förmlich mit nostalgischen Anekdoten über diese Karte oder ihre jeweiligen Grafikkarten, die sie in ihren ersten selbst zusammengestellten Gaming-PCs verbaut haben.

Auch die kuriosen Nummernfolgen und Namensgebungen der Grafikkarten-Hersteller werden ausgiebig diskutiert, wie zum Beispiel die merkwürdige Tatsache, dass mehrfach die 8er-Reihen übersprungen wurden.

Dieser Artikel erschien bereits in einer früheren Version auf GamePro.de.

Was war eure Grafikkarte im ersten selbstgebauten PC? Und wieso hatte der Vater wohl noch diesen alten GPU-Knochen auf Lager?