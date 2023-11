Neu bei Netflix im November 2023: Diese Animes kommen dazu

Die Anime-Neuzugänge auf Netflix im November 2023. © Netflix

Netflix erweitert seinen Katalog im Anime-Genre am 2. November 2023 mit der Anime-Umsetzung des gleichnamigen Videospiel Onimusha und kurz darauf – am 3. November 2023 – die Serie Blue Eye Samurai.

In der zweiten Woche startet der Mystery-Thriller-Anime Akuma Kun am 9. November 2023, darauf folgend erscheint die Anime-Adaption zu Scott Pilgrim, einer Graphic-Novel-Reihe von Bryan Lee O’Malley, namens Scott Pilgrim Hebt Ab am 17. November 2023 und anschließend die Sci-Fi und Fantasy-Anime-Serie My Daemon am 23. November 2023. Am Ende des Monats ist ab dem 28. November 2023 der historische Anime Onmyoji zu sehen.

Die neuen Animes im November 2023 nochmal im Überblick

2. November: Onimusha

Onimusha 3. November: Blue Eye Samurai

Blue Eye Samurai 9. November: Akuma Kun

Akuma Kun 17. November: Scott Pilgrim Hebt Ab

Scott Pilgrim Hebt Ab 23. November: Onmyoji

Wir ergänzen die Liste, falls neue Titel angekündigt werden sollten.

Kurze Zusammenfassung zu den einzelnen Serien

Onimusha

Onimusha ist die Anime-Umsetzung des gleichnamigen Videospiels. © Netflix

Um was geht’s? Onimusha handelt von der Geschichte eines Kriegers mit dem Namen Miyamoto Musashi, der gegen Dämonen kämpft und spielt in der frühen Edo-Zeit Japans.

Blue Eye Samurai

Mizu, der Hauptcharakter der Serie: Blue Eye Samurai. © Netflix

Um was geht’s? Blue Eye Samurai spielt im Japan des 17. Jahrhunderts in der Edo-Zeit und erzählt von Mizu, einem Schwertmeister, der sein Leben lang im Schatten gelebt hat und auf der Suche nach Rache ist.

Akuma Kun

Akuma und sein Partner Mephisto III. © Netflix

Um was geht’s? In Akuma Kun geht es um den gleichnamigen jungen Akuma, der von einem Dämon großgezogen und nun mit seinem halb menschlichen Partner Mephisto III übernatürliche Morde und Rätsel aufklärt.

Scott Pilgrim Hebt Ab

Hauptcharakter Scott wehrt einen Schlag ab. © Netflix

Um was geht’s? Scott Pilgrim Hebt Ab ist die Anime-Adaption der Graphic-Novel-Reihe von Bryan Lee O'Malley. Die Handlung dreht sich um einen nachlässigen Musiker, der einen Wettbewerb gewinnen möchte, um einen Plattenvertrag abzuschließen. Zeitgleich bekämpft er die sieben bösen Ex-Freunden seiner Freundin Ramona Flowers.

Onmyoji

Die zwei Hauptcharaktere Minamoto Hiromasa und Abe Seimei. © Netflix

Um was geht’s? Im Fantasy-Anime Onmyoji freundet sich Minamoto Hiromasa sich mit dem Mystiker Abe Seimei an und lösen gemeinsam knifflige Rätsel und Fälle aus dem Reich der Dämonen. Die Serie basiert auf den japanischen Romanen von Baku Yumemakura.

Welcher Anime hat euer Interesse geweckt und sticht euch ins Auge?