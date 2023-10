Neue Anime 2024: 11 Serien, die auf eurer Watchlist stehen sollten

Hier sind 11 neue Serien, die im Jahr 2024 erscheinen.

Die Zahl neuer Anime-Serien, die pro Jahr erscheinen, wächst kontinuierlich. Da hinterherzukommen oder zumindest den Durchblick zu behalten, ist gar nicht so einfach. Das aktuelle Jahr ist noch gar nicht vorbei, aber 2024 wirft schon jetzt seinen langen Anime-Schatten voraus. Wir stellen euch 11 neue Serien und Fortsetzungen vor, auf die ihr euch nächstes Jahr freuen könnt.

Dragon Ball Daima

3:17 Dragon Ball Daima: Erster Trailer zum neuen Anime von Akira Toriyama

Release: Herbst 2024

Die New York Comic Con hielt vor wenigen Tagen eine echte Überraschung bereit: Mit Dragon Ball Daima kommt im Herbst 2024 eine komplett neue Serie im beliebten Universum. Passend zum 40-jährigen Jubiläum von Dragon Ball kehrt die Reihe dabei zurück zu ihren Wurzeln. Son Goku, Vegeta, Muten-Roshi und Co. werden nämlich durch den Drachen Shenlong in Kinder verwandelt.

Wer den Wunsch an den Drachen geäußert hat, ist bisher ein großes Geheimnis. Im Gegensatz zu Dragon Ball GT ist Daima sogar eine kanonische Geschichte, die direkt von Serienschöpfer Akira Toriyama stammt. Toriyama ist darüber hinaus auch als Zeichner an der Serie beteiligt.

Solo Leveling

1:35 Solo Leveling - In diesem Anime wird der Videospiel-Alltag zur düsteren Realität

Release: Winter 2024

Ende 2024 soll auch die Anime-Umsetzung von Solo Leveling starten. Die Serie basiert auf der gleichnamigen Web Novel von Autor Chugong, die zuvor schon als Webtoon in Zusammenarbeit mit dem Illustrator DUBU adaptiert wurde. Die Geschichte ist in einer Welt angesiedelt, in der Jäger die Menschheit vor tödlichen Monstern schützen.

Jin-Woo Sung ist einer dieser Jäger, dümpelt allerdings auf dem untersten Rang herum. In einem Dungeon findet er unerwartet eine Quest, die ihm den Aufstieg in den Jäger-Olymp verspricht, wenn er sie bewältigen kann. So beginnt seine abenteuerliche Reise mit dem Ziel, der stärkste Jäger von allen zu werden.

Shaman King: Flowers

1:13 Shaman King: Flowers - Die neue Anime-Umsetzung zeigt sich im japanischen Trailer

Release: Januar 2024

Ab Januar 2024 wird mit Shaman King: Flowers die Geschichte der Shaman King-Adaption aus dem Jahr 2021 weitererzählt. Der Manga, der als Vorlage dient, ist zwischen 2012 und 2014 im Magazin Jump X erschienen.

Flowers setzt 14 Jahre nach dem großen Schamanenkampf ein. Hana Asakura ist der Sohn von Yoh und Anna Asakura, die aus dem Vorgänger bekannt sind. Das entspannte Leben langweilt ihn und er sehnt sich nach Aufregung. Dass diese aber dann aus seiner eigenen Familie kommt, ist auch für Hana überraschend. So beginnt der Kampf um die Vorherrschaft in Asakura.

Kimi Ni Todoke - Season 3

2:14 Kimi ni Todoke - Trailer zu den ersten beiden Staffeln des beliebten Anime

Release: 2024

Ganze 13 Jahre nach der zweiten Staffel bekommt Kimi ni Todoke: From Me to You im Jahr 2024 tatsächlich eine dritte Season spendiert. Diese soll sogar weltweit auf Netflix ausgestrahlt werden. Zudem werden die Stimmen der Hauptfiguren Sawako und Kazehaya von den selben Darsteller*innen eingesprochen.

Kimi no Todoke dreht sich um die junge Sawako, die in eine neue Klasse kommt, aber wegen ihres Aussehens von ihren Mitschüler*innen gemieden wird. Der coole und beliebte Kazehaya freundet sich durch Zufall mit ihr an, was den anderen Teenagern ganz und gar nicht gefällt.

Black Butler - Season 4

1:10 Black Butler: Die Anime-Serie bekommt 10 Jahre nach der letzten Staffel 2024 eine Fortsetzung

Release: 2024

2024 wird die Geschichte von Black Butler mit der vierten Season endlich weitererzählt. Der gleichnamige Manga, der als Vorlage dient, erscheint seit 2006 ununterbrochen im monatlichen Magazin Gekkan GFantasy.

Black Butler spielt im viktorianischen Zeitalter und folgt dem 12-jährigen Briten Ciel Phantomhive und seinem Butler Sebastian Michaelis. Ciel verlor seine Eltern durch einen Brandanschlag und sein Hass hat den Dämon beschworen, der nun als sein Butler dient und jeden seiner Befehle befolgt. Als Gegenleistung gehört dem Dämon dafür Ciels Seele, sobald dieser Rache genommen hat.

Beastars - Season 3

2:02 Beastars - Staffel zwei des Netflix-Anime im Trailer

Release: 2024

Auch die Anime-Adaption von Beastars erhält 2024 eine Fortsetzung. Die Serie war 2020 und 2021 hierzulande in zwei Staffeln auf Netflix erschienen und konnte sowohl Fans als auch Kritiker begeistern. Der gleichnamige Manga ist seit Oktober 2020 abgeschlossen, die neue Staffel dürfte direkt an die ersten beiden anschließen.

In Beastars leben anthropomorphe Tiere friedlich miteinander. Das Zusammenleben wird allerdings gestört, als das Alpaka Tem getötet und gefressen wird. Was auf den ersten Blick an den Disney-Film Zoomania erinnert, präsentiert sich tatsächlich deutlich ernster und erwachsener. Besonders kompliziert ist dabei die Beziehung des Wolfes Legoshi mit dem Kaninchen Haru.

Blue Exorcist: Shimane Illuminati Saga

0:31 Blue Exorcist: Shimane Illuminati Saga - Der japanische Teaser zur neuen Anime-Serie

Release: 2024

Fans von Blue Exorcist dürften sich besonders auf das kommende Jahr freuen. Dann wird die beliebte Anime-Serie von 2012 nämlich endlich weitergeführt. Die dritte Staffel soll dabei die Manga-Bände 10 bis 15 umsetzen. Insgesamt sind seit 2009 ganze 29 Bände erschienen, ausreichend Material für weitere Fortsetzungen wäre also durchaus gegeben.

In Blue Exorcist geht es um Rin Okumura, den Sohn einer menschlichen Frau und Satan, dem Herrscher der Dämonenwelt. Rins Ziehvater Fujimoto opfert sich, als Satan zurückkehrt, um seinen Sohn als Diener zu rekrutieren. Aus Rache schwört Rin, ein Exorzist zu werden und seinen eigenen Vater zu bekämpfen.

High Card - Season 2

0:43 High Card - Trailer zur zweiten Staffel der actionreichen Casino-Anime-Serie

Release: Januar 2024

Die Serie High Cards entpuppte sich 2023 als kleiner Überraschungshit. Anfang 2024 wird die Geschichte mit einer zweiten Staffel fortgesetzt. Zentrales Handlungselement der Serie sind die 52 Spielkarten, die alle unterschiedliche, übermenschliche Fähigkeiten verleihen und durch die die royale Familie das Land kontrolliert.

Die Karten werden bei einem missglückten Raubüberfall über das ganze Land verstreut und so wird auch der Waisenjunge Finn in die Verschwörung hineingezogen, als er ein Casino besucht. Als Teil der titelgebenden High Card, einer Geheimorganisation des Königs, setzt er nur alles daran, die Karten zu sammeln und zurückzubringen.

My Instant Death Ability is So Overpowered

0:50 My Instant Death Ability - Anime-Umsetzung der beliebten Light Novel angekündigt

Release: Januar 2024

Ebenfalls Anfang 2024 startet die Anime-Umsetzung von My Instant Death Ability is So Overpowered, No One in This Other World Stands a Chance Against Me! Die Serie basiert auf der Light Novel von Tsuyoshi Fujitaka und Illustrator Chisato Naruse, die seit 2016 gestartet ist und mittlerweile auch in neun Bänden als Manga adaptiert wurde.

Hauptfigur Yogiri wird auf einem Schulausflug mit seiner gesamten Klasse in eine andere Dimension transportiert. Dort bekommen alle besondere Fähigkeiten verliehen, nur Yogiri verschläft die ganze Tour. Zusammen mit einer Klassenkameradin wird er als Köder für einen Drachen zurückgelassen. Glücklicherweise verfügt er über die Fähigkeit, mit nur einem Gedanken den Tod seiner Feinde herbeizuführen.

Mashle: Magic and Muscles - Season 2

0:46 Mashle: Magic and Muscles - Der charmante Anime über eine magische Welt im Trailer - Der charmante Anime über eine magische Welt im Trailer

Release: Januar 2024

Was tut man, wenn man in einer Welt aufwächst, in der sich alles um magische Fähigkeiten und deren Beherrschung dreht, man selbst aber keine Magie nutzen kann? Man trainiert natürlich ohne Pause und stellt sich den ganzen Magiern mit seinen Muskelbergen entgegen! So verhält es sich zumindest bei Mash Burnedead, dem Helden der Serie Mashle: Magic and Muscles.

Die Manga-Vorlage erschien von Januar 2020 bis Juli 2023 im Weekly Shōnen Jump, 2023 folgte die erste Staffel der Anime-Adaption. Anfang 2024 wird die Geschichte um Mash, Lemon Irvine und die Easton Magic Academy dann mit einer zweiten Staffel fortgesetzt.

Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt - Season 3

1:04 That Time I Got Reincarnated as a Slime: Trailer zur neuen Anime-Serie

Release: 2024

Mit dem Titel Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt wird die skurrile Geschichte rund um Satoru Mikami schon ziemlich gut beschrieben. Der Mittdreißiger wird bei einem Überfall erstochen und erwacht als Schleimklumpen in einer Fantasy-Welt. Nach und nach lernt er, mit seinen neuen Fähigkeiten umzugehen.

Zusammen mit dem Drachen Veldora gründet er eine Stadt, in der Monster, Goblins, Zwerge und Menschen gemeinsam in Freiheit leben können. Das gefällt natürlich nicht allen und so kommt es immer wieder zu Streitigkeiten mit Nachbarländern, der Kirche oder Dämonenjägern.

Auf welche Anime-Serie freut ihr euch 2024 am meisten? Welche wichtigen Neuerscheinungen haben wir vergessen? Lasst uns gerne einen Kommentar dazu da!