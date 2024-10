Netflix bekommt neues Feature: Clips aus Serien aufnehmen und via 'Share-Button' auf Social Media teilen

Netflix führt ein neues Social-Feature ein.

Habt ihr schonmal einen Film oder eine Serie gesehen und wart von einer Szene so begeistert, dass ihr direkt euren Freund*innen davon erzählen musstet? Mit einem neuen Feature von Netflix soll das jetzt einfacher gehen als je zuvor. "Netflix Moments" lässt euch nämlich Lesezeichen für einzelne Szenen erstellen und mit anderen teilen. Das Feature kommt vorerst nur auf iOS-Geräte.

Szenen auf Knopfdruck speichern und teilen

So funktioniert's: Wenn ihr Netflix auf einem Mobile-Gerät nutzt, könnt ihr den Start einer Szene quasi als Lesezeichen hinterlegen. Damit könnt ihr später im 'Mein Netlix'-Tab immer wieder direkt zu der Szene springen und sie eben auch auf Social-Media-Plattformen wie Instagram und TikTok teilen.

Was mit den Moments passiert, wenn die jeweiligen Inhalte, aus denen die Szenen stammen, aus dem Katalog von Netflix entfernt werden, ist aktuell noch unklar. Filme und Serien, die auf der Watchlist stehen, behalten diesen Status auch, wenn sie zwischenzeitlich nicht mehr verfügbar sind. Offen ist auch, wie es sich mit Inhalten aus anderen Ländern verhält. Das Angebot von Netflix unterscheidet sich teilweise stark je nachdem, in welchem Teil der Welt man sich gerade aufhält.

Das neue Feature erinnert nicht zuletzt an den Share-Button der PS4 und PS5. Durch die Moments möchte Netflix den sozialen Aspekt stärker in den Vordergrund stellen. Seit Jahren gibt es immer wieder virale Momente in Filmen und Serien, wie beispielsweise den Tanz von Jenna Ortega in der Netflix-Show Wednesday. Diese dürften in Zukunft noch einfacher zu verbreiten sein.

Vorerst nur auf iOS: Netflix rollt das neue Feature weltweit zuerst auf iOS-Geräten aus. iPadOS- und Android-User müssen sich also wohl oder übel in Geduld üben. Eine Umsetzung für die Browser-Version und die Smart-TV-Apps ist zudem aktuell nicht geplant. Das könnte sich aber sicher ändern, wenn das Feature bei den Usern besonders gut ankommt.

Was haltet ihr von dem neuen Moments-Feature? Ist es für euch eine praktische Erweiterung des Angebots oder doch unnötig?