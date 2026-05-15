Devil May Cry: Wie schreibt man Dantes Zwillingsbruder? Offizielles Netflix-Merchandise macht's leider falsch

Netflix musste ein offizielles Devil May Cry-T-Shirt aus dem Shop nehmen, weil Vergils Name darauf als "Virgil" erscheint – die Community reagiert entsprechend.

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Jusuf Hatic
15.05.2026 | 09:50 Uhr

Ein Buchstabe, ein Rückruf: Netflix druckt Vergil als Virgil auf offizielles Merchandise und muss das Shirt nach Fan-Aufruhr aus dem Store nehmen. (© Netflix) Ein Buchstabe, ein Rückruf: Netflix druckt Vergil als "Virgil" auf offizielles Merchandise und muss das Shirt nach Fan-Aufruhr aus dem Store nehmen. (© Netflix)

Netflix hat ein offizielles T-Shirt zur Devil May Cry-Animationsserie aus dem Online-Store entfernt. Der Grund: Auf dem Shirt, das Dantes Bruder und Serienantagonisten Vergil neben dem Hauptcharakter zeigt, ist Vergils Name fälschlicherweise als »Virgil« aufgedruckt.

Vergil vs. "Virgil": Die Community reagiert erzürnt

Das Merchandise war Teil des offiziellen Netflix-Stores und sollte die Begeisterung für die im April 2025 gestartete Animationsserie weiter anfachen; schließlich ist gerade erst die zweite DMC-Staffel auf Netflix angelaufen.

Video starten 1:18 Im Teaser zur Devil May Cry-Serie macht Dämonenjäger Dante kurzen Prozess mit seinen Gegnern

Stattdessen kursiert das Shirt nun als Screenshot in der Community – und zieht dort einige Fragen zur Sorgfalt im Lizenzgeschäft nach sich.

  • Auf X machte etwa "vergildearest" (ratet mal, von wem sie großer Fan ist) ihrem Unmut unmissverständlich Luft und drückte ihre Fassungslosigkeit mit ziemlich großen Buchstaben aus: "THEY SPELLED HIS NAME WRONG ON THIS OFFICIAL SHIRT BROTHER WHAHT"
  • "NeroCrystallis" freut sich in diesem Kontext hingegen darüber, dass Netflix mit diesem Fauxpas so gut wie "jedes Meme zum Leben erweckt":
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Dabei ist Vergil als eine der bekanntesten Figuren des gesamten Capcom-Universums alles andere als ein Randcharakter.

Die Verwechslung mit dem Vornamen "Virgil" klingt daher nach einem klassischen Fall fehlender Qualitätskontrolle – Netflix entfernte das Shirt nach dem Aufruhr daher zügig aus dem Store.

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Ansonsten läuft es für die zweite Netflix-Staffel von Devil May Cry an sich gar nicht schlecht. Zwar wird insbesondere in den Kommentaren zum T-Shirt-Fehler deutlich, dass nicht alle Fans von der Umsetzung begeistert sind, doch die reinen Zahlen sprechen für die Fortsetzung (via FlixPatrol).

Innerhalb von 24 Stunden nach dem Release belegte die Animationsserie nämlich in gleich 75 Ländern einen Platz in den Top 10 der meistgesehenen Netflix-Serien; auch in Deutschland stieg Devil May Cry mit der neuen Staffel flugs auf Platz 6 ein.

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