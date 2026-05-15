Crimson Desert Update 1.07 erscheint nur 4 Tage nach dem letzten Patch: bringt noch mehr Reittiere und eine wichtige Fähigkeit für Damiane und Oongka

Oongka lernt dank des Patches einen neuen Trick.

Erst am Montag hat Crimson Desert ein großes Inhalts-Update bekommen, Patch 1.06. Heute schiebt das Entwicklerteam Pearl Abyss den nächsten nach. Update 1.07 ist bereits auf allen Plattformen verfügbar und nimmt sich vor allem einigen Problemen an, mit denen sich Fans aktuell herumschlagen, hat aber trotzdem immerhin etwas neuen Inhalt im Gepäck. Und über den dürften sich manche durchaus freuen.

Dank des neuen Patches steigt jetzt die Anzahl der Bosse, die ihr über die Revanche-Funktion erneut herausfordern könnt, nachdem ihr sie bereits bezwungen hat. Das komplette Feature wurde ebenfalls erst kürzlich mit einem großen Update ergänzt.

1:26 Crimson Desert Character Customization im Graumähnen Camp: Wir machen aus Kliff Geralts kleinen Bruder

Autoplay

Wenn ihr genau wissen wollt, um welche Obermoppel es sich handelt, lest ihr das auf Seite 2 in den Patch Notes. Zudem könnt ihr jetzt noch mehr Wolfs- und Bärenarten als Reittiere registrieren.

Auch an den Fähigkeiten wurde noch mal zusätzlich geschraubt. Damiane und Oongka haben jetzt endlich einen richtig nützlichen Sprungstoß-Skill und zudem wurde für die Demeniss-Adlige weitere Faustkampf-Fähigkeiten zugefügt. Daneben wurden vor allem jede Menge Probleme behoben. Teilweise hatten die sich auch erst mit vergangenen Updates eingeschleust.

Freut ihr euch über das Update oder fehlt euch gerade was ganz anderes im Spiel?