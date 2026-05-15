Einer der legendärsten und besten Anime-Filme kommt nach 26 Jahren bei uns im Kino – und das noch diesen Monat

Den Film gibt es nur an diesem Tag zu einer bestimmten Uhrzeit im Kino zu sehen – und den solltet ihr nicht verpassen.

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Myki Trieu
15.05.2026 | 06:57 Uhr

Der Kinotermin für den Release von Satoshi Kons Meisterwerk Perfect Blue in 4K steht fest. (© Satoshi Kon) Der Kinotermin für den Release von Satoshi Kons Meisterwerk Perfect Blue in 4K steht fest. (© Satoshi Kon)

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Nahezu jeder Anime-Fan hat schon einmal etwas von den legendären Anime-Filmen von Satoshi Kon gehört: Paprika und Perfect Blue. Deutsche Fans haben nun die Chance, im Mai einen der beiden Meisterwerke des Tokyo Godfather- und Paranoia Agent-Schöpfers in 4K im Kino zu sehen.

Um welchen Film es geht, wann und wo ihr Tickets besorgen oder anderweitig den legendären Anime-Film von Satoshi Kon anschauen könnt, findet ihr in den nächsten Abschnitten:

Kinostart – Release, Uhrzeit und Vorstellungen

  • Release: 26. Mai 2026
  • Uhrzeit der Vorstellungen: 20:30 Uhr
  • Länge: 80 Minuten
  • Vorstellungen/Termine: Auf kinoheld.de einsehbar

Crunchyroll gab am 07. Mai 2026 offiziell bekannt, dass Satoshi Kons Anime-Meisterwerk Perfect Blue zum ersten Mal im 4K-Format in deutschen Kinos erscheinen wird.

Der renommierte Film wird aber nur an einem einzigen Tag, um eine bestimmte Uhrzeit zu sehen sein: am 26. Mai 2026, um 20:30 Uhr. Außerdem wird es keine deutsche Synchronisation geben, sondern die japanische Original-Sprachausgabe mit deutschen Untertiteln. 

Welche ausgewählten Kinos in Deutschland Perfect Blue im Angebot haben werden und ob euer Lieblingskino dabei ist, könnt ihr auf kinoheld.de nachsehen.

Hier könnt ihr den neuen Trailer zum Film anschauen:

Video starten 1:57 In Satoshi Kons Meisterwerk Perfect Blue verliert Mima sich selbst aus den Augen und die Grenzen zur Realität verschwimmen

Worum es in Perfect Blue geht

Perfect Blue erzählt die Geschichte von Mima Kirigoe, einer jungen Sängerin, die ihre Karriere als Pop-Idol an den Nagel hängt, um Schauspielerin zu werden. Diese Entscheidung stößt jedoch bei Fans auf starke Ablehnung, und auch ihr Einstieg in die harte Film- und Fernsehbranche gestaltet sich nicht leicht.

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Während sie versucht, als Schauspielerin Fuß zu fassen, wächst der psychische Druck aus der Branche und aus ihrer Community immer weiter. Schließlich beginnt Mimas Wahrnehmung zwischen der Realität, ihren eigenen Erinnerungen und ihrem öffentlichen Image zu verschwimmen. 

Ihr mentaler Zustand verschlechtert sich und erreicht einen neuen Tiefpunkt, als ein mysteriöser Stalker sie auch noch verfolgt, jeden Schritt von ihr beobachtet und Menschen aus ihrem Umfeld auf unerklärliche Weise angegriffen werden.

Wenn ihr die Kinovorstellung von Perfect Blue verpasst habt oder den Film lieber gemütlich zu Hause bei einem Streaminganbieter schauen möchtet, findet ihr die wichtigsten Infos dazu auf der nächsten Seite.

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