Netflix will euch am Konto-Sharing hindern und diese Änderungen könnten auf euch zukommen

Netflix will das von vielen Fans praktizierte Account-Sharing unterbinden. Erlaubt ist es sowieso nicht, und das schon seit langer Zeit. Aber jetzt will der Konzern wohl auch technisch dafür sorgen, dass sich Zuschauer*innen an die Regeln halten.

Was da auf uns zukommen könnte, wurde jetzt womöglich schon in FAQ-Änderungen enthüllt. Allerdings wurden die auch schon wieder rückgängig gemacht. Vielleicht wird final letztendlich also doch eine andere Lösung gefunden.

Womöglich schon bald drastische Maßnahmen gegen Konto-Sharing

Worum geht's? Netflix selbst hat vor Jahren getwittert: Liebe ist ein Passwort teilen. Aber das gilt wohl für den Konzern nur innerhalb der eigenen vier Wände.

In den Netflix-Geschäftsbedingungen steht seit jeher, dass es nicht erlaubt ist, ein Konto mit Menschen außerhalb des eigenen Haushalts zu teilen. Gemacht wurde es trotzdem, und zwar massenhaft.

Jetzt soll es den vielen nicht zahlenden, aber zuschauenden Menschen an den Kragen oder vielmehr an die Geldbörse gehen. Netflix denkt schon länger mehr oder weniger laut und öffentlich darüber nach, wie.

Das war wohl geplant: Ein neues Abo-Modell soll es ermöglichen, gegen Geld eine weitere Person zum Abo hinzuzufügen, die außerhalb des eigenen Haushalts lebt. Das setzt natürlich voraus, dass das überprüft werden kann.

Zu diesem Zweck wollte Netflix wohl die Regelung einführen, dass sich alle Geräte (auch verifizierte) alle 31 Tage im Heimat-W-LAN des Kontoinhabers einloggen und irgendeinen Netflix-Inhalt streamen müssen. Sonst droht die Sperrung.

So stand es zumindest kurzzeitig in den Netflix-FAQs. Mittlerweile wurden die Hinweise aber wieder entfernt. Von dem Login-Zwang alle 31 Tage fehlt genauso jede Spur wie von blockierten Konten oder der Möglichkeit, haushaltsfremde Menschen hinzuzufügen (via: Golem).

Das steht jetzt drin: In den aktuellen FAQs ist momentan nur die Rede davon, dass Geräte bei der Nutzung außerhalb des eigenen Haushalts möglicherweise ab und zu über einen per E-Mail verschickten Code verifiziert werden müssen – eine Art Zwei-Faktor-Authentifizierung.

Waren die Änderungen nur zu früh? Eventuell hat sich Netflix verkalkuliert und aus Versehen zu früh verraten, was geplant ist. Vielleicht kommen die Änderungen genau so, fest steht das aber nicht.

Was heißt das jetzt? Das bleibt leider ungewiss. Wir gehen zwar davon aus, dass Netflix weiterhin daran arbeitet, gegen das verbotene Account-Sharing vorzugehen. Aber wann und wie genau das vonstattengeht, steht nicht fest.

Was haltet ihr von dieser möglicherweise kommenden Auflage? Wärt ihr bereit, mehr zu bezahlen, um euer Konto zu teilen?