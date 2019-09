Ups: Netflix verrät aus Versehen den Beginn der Witcher-Serie

Eigentlich hatte der Streamingdienst Netflix eine sehr liebenswerte Idee: Auf Twitter veröffentlichte dessen Account eine Liste, wie lange wir noch bis zum Beginn welcher Serien schlafen müssen. Kurz darauf wurde der Tweet jedoch wieder gelöscht. Wahrscheinlich, weil die Liste etwas verriet, was bis jetzt noch gar nicht bekannt war: Den konkreten Serienbeginn der Witcher-Netflixserie.

Noch 97 Mal schlafen heißt es im Tweet vom 11. September, den die Webseite PC Gamer per Screenshot festhielt. Kurz nachgerechnet bedeutet das, dass die Serie ihre Premiere am 17. Dezember 2019 feiert. Ihr könnt euch also schonmal bereitmachen: Geralt und die anderen machen noch vor Weihnachten eure Fernseher unsicher (oder machen sie sie sicherer? Immerhin jagt Geralt Monster ... ).

Achtung

Allerdings möchten wir euch trotzdem bitten, diesen (verschwundenen) Tweet mit Vorsicht zu genießen. Vielleicht wurde er gelöscht, weil das Datum nicht bekannt werden durfte. Aber vielleicht war das Datum ja auch falsch. Bis es keine offizielle Aussage von Netflix selbst gibt, können wir da leider nicht sicher sein.

Falls euch bis dahin zu wenig Witcher in eurem Leben ist, empfehlen wir euch unsere Vorschau für die bald erscheinende Switch-Version oder unseren Artikel darüber, was die Medallions auf den ersten Presseshots bedeuten könnten und wie sich die Serie vom Buch unterscheiden könnte.

Glaubt ihr, dass der Tweet recht hatte?