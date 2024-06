Neues Mario-Spiel günstig im Amazon-Angebot: 2024 erschienen und schon jetzt stark reduziert!

Donkey Kong klaut niedliche Mario-Figürchen? Das kann der Klempner natürlich nicht auf sich sitzen lassen!

Bei Amazon könnt ihr gerade ein erst im Februar 2024 exklusiv für Nintendo Switch erschienenes Spiel günstig im Angebot abstauben. Mario vs. Donkey Kong kostet aktuell nur noch 36,99€ – angesichts dessen, wie preisstabil First-Party-Spiele von Nintendo normalerweise selbst Jahre nach Release noch sind, ist das ein sehr guter Deal. Hier geht’s direkt zum Angebot:

Amazon macht keine Angaben dazu, wie lange der Deal noch gültig ist. Preis und Verfügbarkeit des Spiels könnten sich also jederzeit wieder ändern.

Was ist Mario vs. Donkey Kong überhaupt?

1:17 Mario vs. Donkey Kong: Die ewigen Nintendo-Rivalen kabbeln sich jetzt auch auf der Switch

Mario vs. Donkey Kong für Nintendo Switch ist ein Remake des ursprünglich für Game Boy Advance erschienenen Klassikers, das aber technisch nichts mehr mit dem Original gemein hat, sondern natürlich komplett neue und zeitgemäße Grafik bekommen hat. Ebenfalls neu ist der Koop-Modus, durch den ihr zu zweit an einer Konsole spielen und dadurch ganz neue Wege in den Leveln eröffnen könnt.

Spielerisch hat sich ansonsten nicht allzu viel geändert: Mario vs. Donkey Kong ist eine Mischung aus Rätselspiel und Jump&Run. Ihr werdet in vergleichsweise kompakte, aber dafür oft labyrinthische 2D-Level voller Hindernisse geschickt. Hier müsst ihr euch erst mal darüber den Kopf zerbrechen, wie man überhaupt ans Ende gelangen kann, wozu ihr die versteckten Mechaniken des Levels durchschauen müsst.

In Mario vs. Donkey Kong liegt die Hauptaufgabe darin, den richtigen Weg zum Ausgang zu finden.

Neben Hirnschmalz wird euch aber auch noch etwas Geschicklichkeit abverlangt, denn selbst wenn ihr die Lösung theoretisch wisst, müsst ihr noch immer Marios Fähigkeiten vom Rückwärtssalto bis zum Handstandüberschlag nutzen, um sie praktisch umzusetzen. Noch beweist ihr euch zwischendurch in Action-Abschnitten und Bosskämpfen.

Die Story dreht sich übrigens darum, dass Donkey Kong niedliche Spielzeugfigürchen von Mario direkt aus der Fabrik klaut. Mario nimmt daraufhin höchstpersönlich die Verfolgung auf, um die Figuren zurückzubringen und dem Verbrecher das Handwerk zu legen. Wenn ihr noch mehr über Mario vs. Donkey und darüber, wie das Spiel bei Kritiker*innen abgeschnitten hat, erfahren wollt, könnt ihr hier nachlesen:

