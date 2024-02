Mario vs. Donkey Kong auf Metacritic: Neues Switch-Exclusive scheitert knapp an magischer Hürde

Die ersten internationalen Tests und Reviews zu Mario vs. Donkey Kong sind da!

Mit der Neuauflage von Mario vs. Donkey Kong startet Nintendo am 17. Februar ins neue Jahr – zumindest was Exklusivspiele für die Nintendo Switch anbelangt.

Mittlerweile sind erste Tests zum Remake des Game Boy Advanced-Klassikers auf Meta- und Opencritic erschienen und wir fassen für euch zusammen, was der Mix aus Jump 'n Run und Rätselei so alles auf dem Kasten hat.

Die Wertungen auf Open-und Metacritic:

Auf Metacritic kommt das Remake auf eine Wertung von 77 Punkten bei aktuell 65 Kritiken

Auf OpenCritic sind es ebenfalls 77 Punkte bei bislang 19 Kritiken

Magazin Wertung IGN 70 Eurogamer 80 Destructoid 75 MetroGameCentral 70 GameSpot 70 Screen Rant 90 PC Games 70 Hobby Consolas 82 Wccftech 80 Game Informer 80

Einordnung der Wertung: Mit aktuell 77 Punkten schrammt das Remake knapp an der magischen Hürde von 81 Punkten vorbei. Exakt die Wertung konnte im Jahr 2004 das GBA-Original von Mario vs. Donkey Kong abstauben.

Auch den direkten Vergleich mit jüngeren Remakes bekannter Nintendo-Klassiker, wie Super Mario RPG (84), Zelda: Link's Awakening (87) oder auch Kirby's Return to Dream Land (79) kann die Neuauflage nicht für sich entscheiden.

Die Stärken und Schwächen von Mario vs. Donkey Kong

Damit ihr die internationalen Tests besser einordnen könnt, hier einige Punkte, die besonders oft gelobt oder kritisiert werden.

Das wird gelobt:

kleine, spaßige Puzzles

hübsche Optik

geeignet für zwischendurch

Redakteurin Annika Menzel schreibt in ihrem Test für die PC Games:

Die Neuauflage ist optisch gut gelungen und bietet Rätselspaß, die Spielstruktur ist allerdings nicht mehr zeitgemäß.

Das wird kritisiert:

veraltetes Spieldesign

kaum fordernd

hoher Preis (49,99 Euro)

Freut ihr euch auf Mario vs. Donkey Kong, habt vielleicht sogar das Original gespielt, oder lasst ihr das Nintendo-Exclusive diesmal aus?