PS5: Bereitet euch mit der neuen PlayStation App auf den Launch vor

Die Playstation App gibt es schon eine ganze Weile für die PS4. Nun hat Sony sie kurz vor dem Launch der PS5 überarbeitet. Neue Funktionen wie Sprach-Chat und native PS Store-Integration werden mit einem optimierten Design kombiniert.

Das steckt in der neuen PlayStation-App

Verbesserte Benutzeroberfläche - Das UI ist eleganter und der Home-Bildschirm zeigt euch sofort an, was eure Freunde gerade spielen. Zudem könnt ihr auf eure kürzlich gespielten Spielen zugreifen und beispielsweise eurer Trophäenliste einsehen.

Integration von Nachrichten - Die PS Messages-App wurde in die aktualisierte PS App integriert. Dadurch ist es euren Freunden möglich, euch schnell Nachrichten zu schicken. Die App PS Messages wird nun eingestellt, da alles über die Playstation App funktioniert.

Sprach-Chat und Party-Gruppen - Es ist nun möglich, Party-Gruppen über die PS App zu erstellen und euch mit bis zu 15 anderen Freunden über euer Smartphone zu unterhalten.

Nativ integrierter PlayStation Store und Remote-Downloads - Ihr könnt bequem über die App den PS Store nutzen und dort einkaufen. Es ist sogar möglich, Spiele und Add-ons direkt auf eure PS4 und PS5 herunterzuladen.

Neue Funktionen für PS5 - Sobald die PS5 erschienen ist, startet ihr eure Spiele per Fernzugriff, verwaltet den Speicher eurer Konsole und meldet euch direkt über die PS App auf der PS5 an.

Aktuellen Playstation-News - Über "Explore" (Entdecken) lest ihr offizielle News von Spieleentwicklern und PS Blog-Inhalte.

Die PS App steht euch im Google Play Store und dem App Store von Apple zur Verfügung. Dazu benötigt ihr allerdings ein Konto im Playstation-Network.

Release, Preis & alle offiziellen Fakten zur PlayStation 5

Die PS5 erscheint am 19. November 2020 in Deutschland und wird in zwei Varianten erhältlich sein. Die Laufwerk-Edition kostet 499 Euro, die schlankere Digital-Edition hingegen 399 Euro.

Alle Infos zu den Hardware-Specs der PS5 findet ihr in unserer separaten Übersicht.

Holt ihr euch die neue Playstation App? Oder habt ihr bisher darauf verzichtet und werdet es auch weiterhin tun?