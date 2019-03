Egal ob Xbox One, Nintendo Switch oder PS4: Jede große Gaming-Hardware hat ihren Standard-Satz an typischen Controllern. Hin und wieder wird aber etwas Farbe ins Spiel gebracht und dann sind die Joy-Con plötzlich knallgelb, der Xbox One-Controller ist scharlachrot und der neueste DualShock 4 wird halb durchsichtig.

Genialer PS4-Controller

Modder bastelt einhändigen DualShock 4

Nun hat Sony einen weiteren PS4-Controller enthüllt, der sich von seinen Kollegen abheben soll. Und das tut er auch.

Der nächste PS4-Controller: Sony enthüllt neue DualShock 4-Special Edition

Die ersten Reaktionen auf die "Alpine Green"-Special Edition waren eher verhalten, denn der Look des grün-weißen PS4-Controllers ist gewöhnungsbedürftig. Ist es die Sättigung des Grüns? Sind es die weißen Analog-Sticks? Viele PS4-Spieler haben so ihre Probleme mit dem neuen Look.

Go, Go, DualShock 4: Aber als Power Ranger-Fan der ersten Stunde hat Sony mich sofort überzeugt. Ob Absicht oder nicht, der neue PS4-Controller ist für mich eine Hommage an Jason David Frank, der Anfang der 1990er Jahre den grünen Ranger in Mighty Morphin Power Rangers gespielt hat.

Es ist dieselbe Kombi aus Weiß und Grün und dank der goldenen Akzente rund um das Digi-Kreuz wird der Geist von Tommy Oliver wieder heraufbeschworen.

Wer die Power Rangers nicht mehr kennt, oder gar nie mochte (shame on you) wird den Alpine Green-DualShock 4 vielleicht nicht so hübsch finden. Aber so ist das manchmal im Leben.

Der "Alpine Green"-Controller ist ab dem 15. April 2019 in diversen Regionen erhältlich.

Wo würdet ihr den Neuzigang in der Riege an bunten PS4-Controllern einordnen?