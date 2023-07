In dieser Woche kommen die Dinos zurück – und ihr müsst sie direkt wieder aussterben lassen

Hier findet ihr die Spiele-Releases dieser Woche.

Der Sommer 2023 befindet sich aktuell mit tropischen Temperaturen auf dem Höhepunkt. Wohl denjenigen, die schattige und kühle Plätzchen finden, an denen sich dann eventuell auch das ein oder andere Spiel zocken lässt.

Release-technisch hat die aktuelle Woche etwas weniger zu bieten, es wirkt fast so, als habe die Hitze auch den Release-Kalender zum schmelzen gebracht. Nichtsdestotrotz erscheinen allerdings ein paar Titel, unter anderem Oxenfree 2 sowie Capcoms Exoprimal, bei dem ihr euch in einem futuristischen Setting mit Dinos herumschlagt.

In unserer Liste findet ihr wie gewohnt alle wichtigen Releases der Woche vom 10. bis zum 16. Juli für die Plattformen PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und Nintendo Switch.

Hinweis: Release-Termine können sich seitens der Publisher und Entwickler jederzeit ändern. Diese Liste zeigt den aktuellen Stand.

Highlight der Woche

Exoprimal

Release: 14. Juli 2023

14. Juli 2023 Genre: Shooter

Shooter Systeme: PS5, Xbox Series X/S, Xbox One, PS4, PC

In Exoprimal treffen Vergangenheit und Zukunft aufeinander. Im Jahr 2043 bekommen es Spieler in Exosuits mit Dinosauriern zu tun, die aus Wirbeln in die neuzeitliche Welt geraten. Der Titel hat einen klaren Multiplayer-Fokus hier treten 5er-Teams gegeneinander an und müssen mithilfe der Fähigkeiten ihrer Exosuits auf von Dinos bevölkerten Maps möglichst als erstes bestimmte Ziele erfüllen.

Im Multiplayer ist es besonders wichtig, das sich die Teams mit der Wahl der Exosuits strategisch abstimmen, da sie über einzigartige Fähigkeiten und Waffen verfügen. Allerdings lassen sich die Suits auch während der Missionen wechseln, um sich an neue Situationen anpassen zu können.

Exoprimal erscheint für fast alle aktuellen Systeme, auf den Xbox-Konsolen kommt der Titel zudem direkt zum Start am 14. Juli in den Game Pass.

Neue Spiele für PS5 und PS4

Die PlayStation-Releases der Woche im Überblick.

12. Juli - Mordhau

12. Juli - Oxenfree 2

13. Juli - Atelier Marie Remake: The Alchemist of Salburg

13. Juli - Ed-0: Zombie Uprising

14. Juli - Exoprimal

Neue Spiele für Xbox Series X/S und Xbox One

Die Xbox-Releases der Woche im Überblick.

11. Juli - The Valiant

12. Juli - Dead Man's Diary

12. Juli - Mordhau

12. Juli - Oxenfree 2

12. Juli - Sea Horizon

13. Juli - Ed-0: Zombie Uprising

14. Juli - Exoprimal

Neue Spiele für Nintendo Switch

Die Switch-Releases der Woche im Überblick.

10. Juli - Toadomination

11. Juli - Death or Treat

12. Juli - Cramped Room of Death

12. Juli - EarthX

12. Juli - Oxenfree 2: Lost Signals

13. Juli - Atelier Marie Remake: The Alchemist of Salburg

13. Juli - Car Detailing Simulator

13. Juli - Chaos Galaxy

13. Juli - Crafting Block World: Magic Dungeons Adventure

13. Juli - Elder Sister's Love Training

13. Juli - Football Cup 2023

13. Juli - Manic Mechanics

13. Juli - Needy Princess Nerd Club

13. Juli - Risky Woods

13. Juli - Robot VS

13. Juli - Sacred Zodongga Defense

13. Juli - Strike Team Gladius

13. Juli - Touhou: New World

14. Juli - Ultra Goodness

