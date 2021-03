Xbox Series X/S-Spiele 2022: Alle neuen Xbox-Games im nächsten Jahr

Obwohl schon in diesem Jahr einige potenzielle Highlight-Spiele für die Xbox Series X/S und Xbox One erscheinen, steht bei anderen Titeln schon jetzt fest, dass sie erst im nächsten Jahr - oder gar noch später herauskommen. Welche Xbox-Spiele ihr über dieses Jahr hinaus auf den Xbox-Konsolen erwarten könnt, haben wir in dieser Release-Liste festgehalten.

Welche Xbox-Titel erscheinen dieses Jahr? In dieser GamePro-Liste findet ihr alle neuen Xbox Series X/S-Spiele 2021, bei denen auch Xbox One-Releases aufgeführt sind.

Release-Liste aller Xbox-Spiele, die offiziell 2022 erscheinen

Folgende Titel sind bereits offiziell für das kommende Jahr bestätigt, haben aber noch keinen konkreten Release-Zeitraum oder einen Release-Termin:

Xbox-Spiele, die voraussichtlich 2022 oder später erscheinen

Folgende Spiele haben noch keinen offiziellen Release-Zeitraum, erscheinen aber vermutlich nicht mehr in diesem Jahr. Deshalb können wir bei folgenden Titeln davon ausgehen, dass sie voraussichtlich erst 2022 aufschlagen:

Die potenziellen Xbox Series X-Highlights im Jahr 2022

Ark 2

Genre: Action-Adventure

Action-Adventure Plattform: Xbox Series X/S, PC

Darum geht's: Ark 2 ist der Nachfolger zu Ark: Survival Evolved und wird von einem prominenten Gesicht angeführt. Denn Vin Diesel leiht Hauptcharakter Santiago Stimme und Aussehen. Viel ist bislang noch nicht über das Spiel bekannt, außer dass die Story eine wichtigere Rolle spielen wird und dass es die Mitglieder eines Stammes wieder mit Dinosauriern zu tun bekommen. Auch die im ersten Teil enthaltenen SciFi-Elemente werden wieder mit dabei sein.

Fable

Genre: Rollenspiel

Rollenspiel Plattform: Xbox Series X/S, PC

Darum geht's: Sollte Fable tatsächlich im Jahr 2022 erscheinen, hätte die Rollenspiel-Reihe dann über 10 Jahre Pause gemacht und würde dann ihr Comeback auf Xbox-Konsolen und dem PC feiern. Das schlicht "Fable" betitelte Comeback wird von den Playground Studios entwickelt, die vorher unter anderem für die Forza Horizon-Serie verantwortlich zeichneten. Vielmehr als ein Trailer ist zum Spiel allerdings noch nicht bekannt.

Senua's Saga: Hellblade 2

Genre: Action

Action Plattform: Xbox Series X/S

Darum geht's: Hellblade 2 wurde zwar schon im Dezember 2019 angekündigt, wird aber noch einige Zeit auf sich warten lassen. Der Titel entsteht bei Ninja Theory und wird die potente Unreal Engine 5 nutzen. Auch der Schauplatz ist schon bekannt, es wird nach Island gehen. Die hohe Quallität des ersten Teils geben Anlass zur Hoffnung, dass wir es auch bei Senua's Saga wieder mit einem außergewöhnlichen Titel zu tun bekommen.

The Callisto Protocol

Genre: Horror, Third-Person-Shooter

Horror, Third-Person-Shooter Plattform: PS5, Xbox Series X/S, PC

Darum geht's: The Callisto Protocol ist das Erstlingswerk der Striking Distance Studios, hinter denen der Dead-Space-Schöpfer Glen Schofield steht. Hier verschlägt es euch auf den Jupitermond Kallisto, wo ihr euch mit mysteriösen mutierten Menschen anlegt. Callisto Protocol erinnert dabei stark an Dead Space und könnte vielleicht sogar das "Dead Space 4" werden, das sich die Fans schon lange wünschen.

Auf welches Xbox-Spiel mit Release in 2022 seid ihr am gespanntesten?