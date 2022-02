PS4-Spiele 2023: Alle neuen PlayStation 4-Games fürs nächste Jahr

Es sollte nicht viele wundern, aber 2023 wird so langsam der Nachschub an PS4-Spielen versiegen. Aber trotzdem kommen noch einige Titel heraus, die wir euch nicht vorenthalten wollen. Wenn ihr immer noch auf der PlayStation 4 zockt, dann bekommt ihr folgendes Zockfutter geboten.

Im Laufe des Jahres werden immer mehr Spiele für 2023 angekündigt. Deshalb halten wir den Artikel stets aktuell.

Für 2022 sieht es noch deutlich besser aus, alle Releases gibt's hier:

Release-Liste aller PS4-Spiele, die offiziell 2023 erscheinen

PS4-Spiele, die vielleicht 2023 oder später erscheinen

Auch wenn der Spiele-Nachschub so langsam aufhört auf der PS4, so gibt es doch einige Games, die sogar noch nach 2023 erscheinen könnten. Diese PS4-Titel haben noch keinen genauen Release-Termin und könnten frühestens 2023 aufschlagen:

Diablo 4

My Hero Academia Ultra Rumble

Overwatch 2

Die potenziellen PS4-Highlights im Jahr 2023

Diablo 4

Genre: Action-Rollenspiel

Action-Rollenspiel Plattformen: PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One

Darum geht's: Diablo 4 wird die Fans wieder in ein düsteres Rollenspiel abtauchen lassen. Es geht wohl darum, dass Lilith wiedergeboren wird und ihr euch gegen sie stellen müsst. Dafür wählt ihr eure Charakterklasse wie Barbar oder Druide aus und dann geht es in die düsteren Dungeons gegen allerlei Monster-Gelöt.

Wie geht's mit Activision Blizzard und Diablo weiter? Microsoft hat angekündigt, dass sie bis Mitte 2023 den Kauf von Activision Blizzard abschließen wollen. Somit würden Marken wie Diablo Microsoft gehören. Aber es wurde bereits bestätigt, dass alle Verträge, die bereits für andere Plattformen abgeschlossen wurden, auch so eingehalten werden. Diablo 4 sollte also ohne Probleme auf PlayStation-Konsolen erscheinen. Mehr Infos zum Deal:

The Wolf Among Us 2

Genre : Adventure

: Adventure Plattformen: PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One

Darum geht's: Bigby Wolf ist zurück und muss einen neuen Fall lösen. Einige Monate später nach der erstes Season geht es in ein winterliches New York. Das prickelnde an dem Fall ist, dass er auch für die Polizei der Menschen interessant sein könnte und so Fabletown noch weiter bedrohen kann. Wie so oft bei solchen Adventures sollen eure Entscheidungen die Geschichte beeinflussen.

