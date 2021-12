Neue Spiele der Woche vom 20. bis zum 26. Dezember

In unserer wöchentlichen Release-Liste findet ihr alle wichtigen Neuerscheinungen für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und Nintendo Switch. Nachfolgend haben wir für euch aufgelistet, welche Spiele in der Woche vom 20. Dezember bis zum 26. Dezember 2021 das Licht der Spielewelt erblicken.

Neue Spiele für PS4 und PS5

21. Dezember - Lacuna

22. Dezember - Horatio Goes Snowboarding

Neue Spiele für Xbox One und Xbox Series X/S

21. Dezember - Lacuna

21. Dezember - Winter Sports Games: 4K Edition

22. Dezember - Horatio Goes Snowboarding

22. Dezember - In My Shadow

24. Dezember - Vegas Tales

24. Dezember - Tunnel of Doom

Neue Spiele für Nintendo Switch

20. Dezember - Carebotz

21. Dezember - Gear Club Unlimited 2

22. Dezember - Horatio Goes Snowboarding

22. Dezember - Gardener's Path

23. Dezember - Beastie Bay DX

23. Dezember - Tunnel of Doom

23. Dezember - Windstorm: Start of a Great Friendship

23. Dezember - Teratopia

23. Dezember - Lynn the girl drawn on puzzles

24. Dezember - Crazy Zen Codeword

24. Dezember - 8 & 9 Ball Pocket

24. Dezember - Pure Chase 80's

24. Dezember - Merry Christmas Snowball Bubble

25. Dezember - American Man

25. Dezember - Planet Quiz: Learn & Discover

26. Dezember - Cold Silence

Erinnerung: Habt eure Gaming-Abos im Blick

Neben den allwöchentlichen Neuerscheinungen gibt es jeden Monat frische Spiele für PS Plus, PS Now, Xbox Game Pass und Games With Gold, dir ihr abseits der Abo-Kosten ohne weiteren Aufpreis herunterladen könnt. Welche Spiele euch im Dezember erwarten, das erfahrt ihr hier:

Die Spiele, die ihr bei den verschiedenen Diensten herunterladen und spielen könnt, ändern sich in jeden Monat, weswegen ihr regelmäßig einen Blick in die digitalen Stores werfen solltet. Oder auf GamePro.de, denn dort findet ihr die Updates zu neuen Spielen, sobald sie bekanntgegeben werden.