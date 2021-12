PS Now im Dezember 2021 bringt größte Spiele-Katastrophe des Jahres

Das Dezember-Lineup für PS Now wurde von Sony auf dem PlayStation Blog veröffentlicht. Schon ab heute könnt ihr auf eurer PS4 oder PS5 vier neue Titel zocken.

Das sind die PS Now-Spiele im Dezember

Vor allem Retro-Fans kommen in diesem Monat auf ihre Kosten. Wenn ihr auf Action steht, könnt ihr euch in Grand Theft Auto III – Definitive Edition nach Liberty City begeben und für ordentlich Chaos auf den Straßen sorgen. Ist Fantasy eher euer Genre, warten im Final Fantasy X/X-2 HD Remaster rundenbasierte Kämpfe und tolle Geschichten auf euch. Hinzu kommen mit John Wick Hex und Spitlings noch zwei kleinere Titel für zwischendurch. Hier nochmal eine Übersicht:

Das Highlight(?) im Dezember: Grand Theft Auto III – Definitive Edition

Genre: Action

Action Plattform: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S

Darum geht's: Mit GTA: The Trilogy - The Definitive Edition holte sich Rockstar eine Menge negativer Kritik ein. Die Spiele sind verbugt, laufen auch auf neuer Hardware nicht gut und sehen durch KI-Upscaling teilweise ziemlich komisch aus. Zudem erscheint für PS Now nicht die komplette Trilogie, sondern lediglich das erste 3D-GTA, nämlich GTA 3. Trotzdem steckt unter der löchrigen und modisch fragwürdigen neuen Decke aber noch immer der beliebte PS2-Klassiker. Wenn ihr über die Fehler hinwegsehen könnt, werdet ihr also bestimmt eine Menge Open-World-Spaß haben.

Mehr zu den GTA-Remastern erfahrt ihr in unserem Test:

Wann kann ich die neuen PS Now-Titel spielen? Das neue Lineup für PS Now geht in der Regel immer am ersten Dienstag des Monat an den Start. Das ist auch diesmal der Fall – ihr könnt also schon heute loslegen. Meistens stehen die Titel gegen Mittag bereit und können direkt über die App oder über die Suche gefunden und heruntergeladen/gestreamt werden.

Falls ihr nicht wisst, ob sich PS Now für euch lohnt, dann schaut euch einfach folgenden GamePro-Artikel (Anzeige) an:

Das brachte der November für PS Now

Wie auch in diesem Monat gab es im November 2021 vier neue Spiele für PS Now. Dabei handelte es sich um Celeste, Final Fantasy 9, Totally Reliable Delivery Service und das Highlight Mafia Definitive Edition. All diese Spiele sind natürlich auch weiterhin im Service enthalten.

Vielleicht gibt es PS Now in seiner jetzigen Form bald nicht mehr. Laut einem Bericht von Bloomberg könnte der Streaming-Service demnächst mit PS Plus fusionieren. Dann gäbe es ähnlich wie beim Xbox Game Pass und Switch Online mehrere Preisstufen, je nachdem, ob ihr nur den Online-Service braucht oder auch Spiele streamen wollt.

Auf welches PS Now-Spiel freut ihr euch im Dezember besonders? Und seid ihr mit dem neuen Lineup zufrieden?