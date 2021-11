Xbox Games With Gold im Dezember 2021: Das sind die Gratis-Spiele

Xbox Games With Gold bietet euch jeden Monat vier Spiele, die ihr auf eurer Xbox One oder Xbox Series X/S abseits der Abo-Kosten kostenlos herunterladen könnt. Kurz vor dem Monatswechsel wurden jetzt die Gratis-Spiele für Dezember 2021 offiziell angekündigt.

Das sind die Games With Gold-Spiele im Dezember 2021

Wie immer hat Microsoft die Spiele im hauseigenen Blog auf Xbox Wire bekannt gegeben. Somit bekommen alle mit Xbox Live Gold oder Xbox Game Pass Ultimate im Dezember wieder einmal zwei Xbox One- und zwei Xbox 360-Spiele.

Diese Spiele erwarten euch:

Die Gold-Highlights im Dezember 2021

Tropico 5

Genre: Aufbau-Strategie

Darum geht's: Tropico 5 lässt euch als Diktator El Presidente einen eigenen Inselstaat führen. Dieses Mal geht es in mehreren Epochen zur Sache und ihr müsst in den unterschiedlichen Zeiten euer Geschick als Diktator unter Beweis stellen.

The Escapists 2

Genre: Strategie

Darum geht's: In The Escapist 2 müsst ihr versuchen aus den härtesten Gefängnissen der Welt auszubrechen. Dafür müsst ihr geschickt mit anderen Insassen verhandeln und die Wachen austricksen. Aber dieses Mal seid ihr nicht alleine, denn es gibt auch Multiplayer-Optionen für Online- sowie lokale Koop-Sessions.

Alle Infos zu Xbox Live Gold

Alle wichtigen Fakten und Informationen zum Abo-Dienst Xbox Live Gold haben wir in unserer Übersicht für euch aufgelistet, darunter Preise, Spiele und welche Vorteile Gold für euch bereithält.

Wie steht's um andere Abo-Services?

Auch bei PS Plus geht es wieder in eine sehr heiße Phase. Immer am Mittwoch vor dem ersten Dienstag des kommenden Monats werden die Spiele bekannt gegeben. Deshalb heißt es dieses Mal etwas länger warten, denn erst am 01. Dezember wird die Ankündigung stattfinden. Aber viele sind sich jetzt schon einig, das erste Spiel zu kennen:

21 0 Mehr zum Thema PS Plus Dezember 2021: Vielleicht steht das erste Spiel schon fest

Der Xbox Game Pass bekommt ebenfalls auch im Dezember wieder neue Spiele. Neben Halo, Among Us und The Gunk stehen aber noch keine weiteren Spiele offiziell fest. Deshalb findet ihr in unserer Übersicht erst einmal die Titel, die noch im November bei Game Pass zur Verfügung stehen bzw. ergänzt werden.

Ist für euch in diesem Monat ein Spiel dabei?