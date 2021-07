Neue Spiele der Woche bringt kostenloses Pokémon-MOBA auf die Switch

Eine neue Release-Woche wartet. Zwischen dem 19. und 25. Juli 2021 erwarten euch wieder ein paar neue Spiele, die für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und Nintendo Switch erscheinen. Welche das sind, erfahrt ihr hier.

Hinweis: Release-Termine können sich seitens der Publisher und Entwickler jederzeit ändern. Die Liste zeigt den aktuellen Stand.

Spiele-Highlight der Woche

Pokémon Unite

Release: 21. Juli 2021

21. Juli 2021 Plattform: Nintendo Switch

Nintendo Switch Genre: MOBA

Darum geht's: Auf's Kerngameplay heruntergebrochen ist Pokémon Unite ein MOBA, wie ihr es vielleicht von League of Legends oder Dota 2 kennt - nur eben mit Pikachu und Co. Wir wählen aus zunächst 23 verschiedenen Taschenmonstern aus und treten in 5-gegen-5-Matches gegen andere Spieler an. Wie immer ist die richtige Teamstrategie und das Meistern des eigenen Helden essentiell für den Sieg. Der Launch läuft über ein Free2Play-Modell, was bedeutet, dass ihr Pokémon Unite kostenlos ausprobieren könnt, wenn es auf der Switch erscheint.

Darum lohnt es sich: MOBAs sind dafür bekannt, sehr komplex zu sein und hohe Einstiegshürden zu bieten. Pokémon Unite soll da anders werden und das Subgenre einem breiteren Publikum schmackhaft machen. Wenn ihr also Pokémon mögt und schon immer mal verstehen wolltet, wieso Spieler*innen abertausende Stunden in MOBAs verlieren können, dürfte das Spiel definitiv einen Blick wert sein.

Neue Spiele für PS4 und PS5

20. Juli - Akiba's Trip: Hellbound & Debriefed

20. Juli - Cris Tales

20. Juli - Cotton Reboot!

22. Juli - Last Stop

22. Juli - Urban Trial Tricky: Deluxe Edition

22. Juli - Die Sims 4: Landhaus-Leben

23. Juli - Blue Fire

23. Juli - Orcs Must Die! 3

Neue Spiele für Xbox One und Xbox Series X/S

20. Juli - Cris Tales

20. Juli - Death's Door

20. Juli - Fallen Knight

20. Juli - Mind Maze

21. Juli - Gaps by POWGI

21. Juli - In Rays of the Light

21. Juli - The Last Rolling Hero

21. Juli - MouseBot: Escape from CatLab

22. Juli - The Innsmouth Case

22. Juli - Urban Trial Tricky Deluxe Edition

23. Juli - Aery - Calm Mind

23. Juli - Freddy Spaghetti 2.0

23. Juli - Orcs Must Die! 3

23. Juli - Where the Snow Settles

Neue Spiele für Nintendo Switch

20. Juli - Cris Tales

20. Juli - Steam: Auf Schienen Zum Ruhm Gesamtausgabe

20. Juli - Mind Maze

20. Juli - Cotton Reboot!

21. Juli - Pokémon Unite

21. Juli - Fatal Twelve

21. Juli - MouseBot: Escape from CatLab

22. Juli - Racing Xtreme 2

22. Juli - Timothy vs the Alien

22. Juli - Wood Block Escape Puzzles 3

22. Juli - Bishoujo Battle Mahjong Solitaire

22. Juli - Bunny Bounce

22. Juli - Aery - Calm Mind

22. Juli - Nyakamon Adventures

22. Juli - Terra Bomber

22. Juli - Terra Lander

22. Juli - Terra Lander 2 - Rockslide Rescue

22. Juli - Last Stop

23. Juli - Truck Simulator 2

23. Juli - Diniho Space Adventure

23. Juli - Freddy Spaghetti 2

23. Juli - Sports Pinball Bundle

23. Juli - Akiba's Trip: Hellbound & Debriefed

24. Juli - US Navy Sea Conflict

Vergesst PS Plus, Games With Gold, PS Now und den Game Pass nicht!

Darüber hinaus bieten uns Abo-Services noch mehr Spiele. Dabei handelt es sich zwar meist um keine brandneuen Titel, aber dafür könnt ihr sie abseits der Abo-Kosten ohne Aufpreis kostenlos spielen.

Die Spiele, die ihr bei den verschiedenen Diensten herunterladen und spielen könnt, ändern sich in jeden Monat, weswegen ihr regelmäßig einen Blick in die digitalen Stores werfen solltet. Oder auf GamePro.de, denn dort findet ihr die Updates zu neuen Spielen, sobald sie bekanntgegeben werden.

Auf welche Spiele freut ihr euch diese Woche am meisten?