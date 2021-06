Xbox Game Pass Juli 2021: Diese Spiele sind neu im Service dabei

Auch im Juli 2021 finden wieder einige neue Spiele für Xbox Series X/S und Xbox One ihren Weg in den kostenpflichtigen Xbox Game Pass. In unserer Liste findet ihr eine Übersicht über all diese Titel. Ab den Terminen in den Klammern lassen sich die neuen Spiele herunterladen und - abgesehen von den Abogebühren - ohne weitere Kosten oder Einschränkungen spielen.

Hinweis: Da die neuen Game Pass-Spiele nicht zu bestimmten Zeitpunkten bekanntgegeben werden, werden wir den Artikel regelmäßig aktualisieren.

Diese Xbox-Spiele sind im Juli 2021 neu im Game Pass

Bislang wurde erst ein Neuzugang bekannt gegeben, weiter Ankündigungen werden in den kommenden Wochen folgen.

Nur mit Xbox Game Pass Ultimate sind zudem verfügbar:

Juli-Highlight: Microsoft Flight Simulator

Genre: Simulation

Darum geht es: Der Microsoft Flight Simulator ist ein extrem detaillierter Flugsimulator, der euch zahlreiche Flugzeugmodelle über die komplette (!) Welt fliegen lässt. Bereits auf dem PC sorgte der Titel ob seiner Detailverliebtheit für Furore, denn jedes der verfügbaren Flugzeugmodelle wurde bis auf die letzte Schraube nachgebildet. Für Anfänger*innen stehen zahlreiche Tutorials und Hilfeeinstellungen zur Verfügung.

Darum solltet ihr es gespielt haben: Weil es heutzutage kaum noch klassische Simulatoren im Stil des Flight Simulators auf Konsolen gibt und der Titel zudem zu den grafisch beeindruckendsten Spielen gehört, die man aktuell auf einer Konsole zu Gesicht bekommen kann. Hier sind wir allerdings gespannt, ob und wenn ja inwiefern Abstriche zur teilweise absurd gut aussehenden PC-Version gemacht werden müssen. Dank des Game Pass kann aber jeder mit entsprechendem Abo einen ausführlichen Blick auf den Flight Simulator werfen.

Noch mehr Empfehlungen für euch

Tipps für alle Game Pass-Abonnent*innen: In unserer Liste findet ihr einige besonders empfehlenswerte Spiele aus dem Game Pass, die wir euch ausdrücklich ans Herz legen können. Und wie üblich könnt wie üblich könnt ihr zudem nochmal nachlesen, welche Spiele im letzten Monat im Game Pass gelandet sind.

Alle Infos zum Game Pass

Beim Game Pass handelt es sich um einen kostenpflichtigen Spiele-Service für die Xbox Series X, Xbox Series S und Xbox One, mit dem ihr Zugriff auf weit über 200 Titel habt. Es gibt sowohl eine Standard-Variante als auch den Game Pass Ultimate, der zusätzlich eine Xbox Live Gold-Mitgliedschaft sowie weitere exklusive Features (xCloud-Zugang, EA-Play-Spiele) enthält. Xbox Live Gold benötigt ihr unter anderem dann, wenn ihr den Online-Multiplayer spielen möchtet. Free2Play-Spiele sind von dieser Regelung mittlerweile ausgenommen.

Die wichtigsten Informationen zum Service haben wir in unserem großen Übersichtsartikel zum Xbox Game Pass zusammengefasst.

Welche Game Pass-Spiele werdet ihr euch im Juli auf die Festplatte ziehen?