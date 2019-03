Ihr wollt wissen, welche Spiele in der Woche vom 25. - 31. März für PS4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen, dann seid ihr hier genau richtig. Wie gewohnt präsentieren wir die wichtigsten Spiele-Veröffentlichungen inklusive unserem persönlichen Highlight.

Nachdem uns Sekiro: Shadows Die Twice in der vergangenen Woche wirklich alles abverlangt hat - Max, Basti und Linda können das mittlerweile bestätigen - gibt es in dieser Woche mit Yoshi's Crafted World ein Spiel, das gegensätzlicher kaum sein könnte. Damit die Woche aber nicht zu entspannt wird, bekommen wir mit S.O.N. noch einen echten Horror-Shocker.

Was viele ebenfalls freuen dürfte: Path of Exile soll in dieser Woche endlich den Weg auf die PS4 finden. Der kostenlose Diablo-Klon erfreut sich seit Jahren einer großen Beliebtheit. Und damit wir den Genre-Mix perfekt haben. Das Remastered zu Assassin's Creed 3 findet den Weg auf die aktuelle Konsolengeneration.

Hinweis: Release-Termin können sich seitens der Publisher und Entwickler jederzeit ändern. Die Liste zeigt den aktuellen Stand.

Highlight der Woche

Yoshi's Crafted World

Release: 29. März

Plattform: Nintendo Switch

Worum geht's?

Marios treuer Dino-Begleiter ist zurück und das in seinem eigenen Jump 'n' Run inklusive wunderschönem Bastel-Look. In Yoshi's Crafted World ist nämlich alles aus Papier, Pappe und Klebestreifen.

Das Besondere:

Das Spiel für die Nintendo Switch lässt euch den Blick auf das Spielgeschehen wechseln, um Rätsel zu lösen und der Welt weitere Details zu entlocken. Via Knopfdruck lässt sich die 2D-Perspektive nämlich spiegeln.

Koop möglich?

Das Spiel könnt ihr auch ganz bequem im Zwei-Spieler-Koop angehen, um gemeinsam nach Geheimnissen und Verstecken zu suchen

Schocker der Woche

S.O.N.

Release: 28. März

Plattform: PlayStation 4

Worum geht's?

S.O.N. ist ein psychologischer Horror-Thriller, in dem wir uns tief im Wald von Pennsylvania auf die Suche nach unserem verschwundenen Sohn machen. Dabei muss sich der Protagonist Robert Alderson allerdings auch seiner eigenen Vergangenheit und seinen Ängsten stellen.

Die Releases vom 25. bis 31. März

23 neue Spiele für die PS4:

Generation Zero - 26. März

Outward - 26. März

Xenon Racer - 26. März

MLB The Show - 27. März

Dracula's Legacy - 28. März

Inferno Climber: Reborn - 28. März

S.O.N. - 28. März

Warparty - 28. März

Assassin's Creed 3 Remastered - 29. März

Legendary Eleven - 29. März

The End Is Nigh - 29. März

Gods Remastered - 29. März

Where the Bees Make Money - 29. März

Siralim 3 - 29. März

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel - bis 31. März

Block-a-Pix Deluxe - bis 31. März

Metagal - bis 31. März

Nelke & The Legendary Alchemists - bis 31. März

Path of Exile - bis 31. März

Phar Lab: Horse Racing Challenge - bis 31. März

The Princess Guide - bis 31. März

Seven - bis 31. März

Warhammer 40k: Space Wolf - bis 31. März

PSVR:

Cave Digger: Riches - 25. März

Space Junkies - 26. März

Tales of the Fragemented Star - 27. März

Counter Fight - 29. März

Angry Birds VR: Isle of Pigs - bis 31. März

Skyworld - bis 31. März

10 neue Spiele für die Xbox One:

Outward - 26. März

Generation Zero - 26. März

The Walking Dead: Final Season E4 - 26. März

Final Fantasy - 26. März

Xenon Racer - 26. März

Metagal - 27. März

Gang Beasts - 27. März

Windscape - 27. März

AlienCruise - 27. März

Operencia: The Stolen Sun - 29. März

21 neue Spiele für die Nintendo Switch:

Inventioneers - 25. März

Final Fanstasy VII - 26. März

Xenon Racer - 26. März

The LEGO Movie 2 - 26. März

Gems of War - 26. März

GALAK-Z: The Void - 26. März

OMG Zombies! - 26. März

Neon Caves - 27. März

Windscape - 27. März

Hexa Maze - 28. März

Undead's Building - 28. März

Croixleur Sigma - 28. März

She Remembered Caterpillars - 28. März

GOKEN - 28. März

Ultrawings - 28. März

Lyrica - 28. März

SEGA AGES Alex Kidd in Miracle World - 28. März

SEGA AGES Gain Ground - 28. März

Snow Battle Princess Sayuki - 28. März

Event Horizon - 29. März

Yoshi's Crafted World - 29. März

Vergesst nicht, jeden Monat erwarten PS4-Besitzer mit PS Plus und Xbox-Spieler mit Games with Gold neue Spiele, die ihr kostenlos herunterladen könnt.

Zudem gibt es für Besitzer des Xbox Game Pass neue Spiele.

Auf welches Spiel freut ihr euch in dieser Woche am meisten?