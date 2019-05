Herzlich Willkommen zu unserer Übersicht aller Spiele, die im Zeitraum vom 20. bis 26. Mai für PS4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen. Wie gewohnt präsentieren wir euch hier die wichtigsten Spiele-Veröffentlichungen inklusive unserer persönlichen Highlights.

Im Gegensatz zur letzten Woche gibt es zwar nicht ganz so viele "große" Releases, dafür steht mit Team Sonic Racing aber mal wieder ein Fun-Racer in den Startlöchern und die Switch bekommt mit Assassin's 3 und insgesamt drei Resident Evil-Spielen eine geballte Ladung Umsetzungen.

Die Highlights der Woche

Team Sonic Racing

Release: 14. Mai

Plattformen: PS4, Xbox One und PC

Um was geht's?

Team Sonic Racing ist nach Sonic & Sega All-Stars Racing und Sonic & All-Stars Racing Transformed bereits der dritte Fun Racer mit Segas berühmten Igel. Hier rast ihr mit zahlreichen Charakteren aus dem Sonic-Universum um die Wette und setzt Extrawaffen ein, um eure Kontrahenten zu ärgern.

Anders als viele andere Fun-Racer setzt TSR allerdings sehr stark auf den Teamgedanken. Ihr seid fast immer in einem Dreierteam unterwegs und versucht durch möglichst gute Platzierungen Punkte einzusacken. Neben einem umfangreichen Karrieremodus für Solo-Spieler gibt es auch diverse On- und Offline-Multiplayer-Optionen.

Mehr zum Spiel lest ihr in Tobis Test:

Team Angriff auf Mario Kart

Team Sonic Racing im Test

A Plague Tale: Innocence

Release: 14. Mai

Plattformen: PS4, Xbox One und PC

Um was geht's?

Im mittelalterlichen Action-Adventure A Plague Tale: Innocence herrscht eine Rattenplage im Frankreich des 14. Jahrhunderts. Ratten sind auch eines der zentralen Spielelemente, weil sie sich auf den Spieler stürzen, wenn er sich ihnen zu unbedarft nähert. Wir übernehmen die Rolle der 14-jährigen Amicia, die zusammen mit ihrem Bruder Hugo durch die Welt schleichen muss, da sie selbst weder über Kraft noch über eine starke Rüstung verfügt.

Bewaffnet sind wir lediglich mit einer Steinschleuder, mit der wir Lichtquellen ausschalten und so Wachen den nur im Dunkeln angreifenden Ratten aussetzen können. Amicia und Hugo werden von der Inquisition durch eine Welt verfolgt, die von Krankheit und Verfall gezeichnet ist.

Sniper Elite V2 Remastered

Release: 14. Mai

Plattformen: PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC

Um was geht's?

Wie der Name schon verrät, handelt es sich bei Sniper Elite V2 um ein Scharfschützenspiel. In der Rolle des amerikanischen Snipers Karl Fairburne seid ihr gegen Ende des Zweiten Weltkriegs in Deutschland unterwegs, um in mehreren Missionen wichtige Ziele der Deutschen auszuschalten. Viele davon sind in das geheime Raketenprogramm V2 involviert (daher auch der Titel).

Stealth ist Trumpf: Das Spiel setzt dabei natürlich hauptsächlich auf den Fernkampf und unentdecktes Vorgehen, an manchen Stellen solltet ihr zum Beispiel eure Schüsse durch laute Geräusche wie Bombeneinschläge überdecken lassen.

Das ist neu: Die Verbesserungen und Inhalte der Remastered-Version im Überblick

Release-Kalender: 20. bis 26. Mai

5 neue Spiele für die PS4:

American Fugitive - 21. Mai

Atelier Lulia: The Scion of Arland - 21. Mai

Dauntless - 21. Mai

Observation - 21. Mai

Team Sonic Racing - 21. Mai

2 neue Spiele für die Xbox One:

Dauntless - 21. Mai

Team Sonic Racing - 21. Mai

19 neue Spiele für die Nintendo Switch:

Assassin's Creed 3 Remastered - 21. Mai

Resident Evil - 21. Mai

Resident Evil 4 - 21. Mai

Resident Evil 0 - 21. Mai

Edna & Harves: The Breakout 10 Anniversary Edition - 22. Mai

Gunlord X - 22. Mai

The Last Door: Complete Edition - 22. Mai

American Fugitive - 23. Mai

Heroine Anthem Episode 1 - 23. Mai

Star Sky - 23. Mai

My Lovely Daughter - 23. Mai

FUN! FUN! Animal Park - 23. Mai

Wonder Boy Returns Remix - 23. Mai

Sword Art Online Hollow Realization Deluxe Edition - 24. Mai

Back in 1995 - 24. Mai

Skelly Selest - 24. Mai

Atelier Lulua - The Scion of Arland - 24. Mai

Hungry Baby: Party Treats - 24. Mai

Edna & Harvey: Harveys neue Augen - 25. Mai

Denkt an PS Plus und Games With Gold im Mai

Vergesst nicht, jeden Monat erwarten PS4-Besitzer mit PS Plus und Xbox-Spieler mit Games with Gold neue Spiele, die ihr kostenlos herunterladen könnt.

Zudem gibt es für Besitzer des Xbox Game Pass neue Spiele.

Auf welches Spiel freut ihr euch in dieser Woche am meisten?