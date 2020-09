Neue Spiele für PS4, Xbox One & Switch - Die Releases der Woche

In unserer Release-Liste findet ihr alle neuen Spiele für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch, die in der Woche vom 28. September bis zum 04. Oktober 2020 erscheinen. Wie gewohnt, präsentieren wir euch auch das Highlight der Woche.

Hinweis: Release-Termine können sich seitens der Entwickler oder Publisher jederzeit ändern. Die Liste zeigt den aktuellen Stand.

Spiele-Highlight der Woche

Crash Bandicoot 4

Release: 02. Oktober

02. Oktober Plattformen: PS4, Xbox One

PS4, Xbox One Genre: Jump & Run

Das erwartet euch: Crash Bandicoot 4: It's About Time ist der direkte Nachfolger zur kultigen PS1-Trilogie des einstigen PlayStation-Maskottchens. Dieses Mal erwartet euch also kein Remake, sondern ein komplett neues Abenteuer mit neuen Welten, neuen Fähigkeiten und einer neuen Geschichte. Dr. Neo Cortex tritt erneut als Bösewicht auf und kehrt aus seinem Exil in der Vergangenheit zurück. Dabei reißt er Portale in andere Zeiten und Dimensionen auf, die Crash und Coco bereisen müssen. Die Level sind wie gewohnt linear gehalten und orientieren sich am originalen PS1-Gameplay.

Das ist neu: Zu den neuen Fertigkeiten des flinken Beuteldachs gehören unter anderem die Talente, die Zeit zu verlangsamen und die Schwerkraft umzukehren. Dafür verlässt er sich auf neue Masken, die wie Aku Aku auch reden können und ihre eigene Persönlichkeit mitbringen.

Neue Spiele für PS4

28. September - Genshin Impact

28. September - Undead Darling

29. September - Projection: First Light

29. September - The Walking Dead Onslaught

29. September - Warsaw

29. September - Until You Fall

29. September - Re:Turn

01. Oktober - Orangeblood

02. Oktober - Crash Bandicoot 4

02. Oktober - Star Wars: Squadrons

Neue Spiele für Xbox One

29. September - Projection: First Light

29. September - Re:Turn

29. September - Bartlow's Dread Machine

30. September - Feather

01. Oktober - Orangeblood

02. Oktober - Crash Bandicoot 4

02. Oktober - Star Wars: Squadrons

02. Oktober - Warsaw

02. Oktober - Dragon Lapis

Neue Spiele für Nintendo Switch

29. September - Projection: First Light

29. September - Bacon Man: An Adventure

29. September - Umihara Kawase Bazooka

29. September - Alwa's Legacy

30. September - Detective Case and Clown Bot

01. Oktober - Candy Raid: The Factory

01. Oktober - Ys Origin

01. Oktober - Orangeblood

01. Oktober - Hot Shot Burn

01. Oktober - Powertris

01. Oktober - Farm Builder

01. Oktober - Nubarron

01. Oktober - Smoots World Cup Tennis

01. Oktober - Warsaw

01. Oktober - Liege Dragon

01. Oktober - Electronic Super Joy 2

02. Oktober - Birthday of Midnight

02. Oktober - Logic Puzzle Collection

02. Oktober - Make a Killing

