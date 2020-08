Xbox Game Pass September 2020: Alle neuen Spiele im Überblick

Hier findet ihr eine Liste aller neuen Xbox Game Pass-Spiele, die im August 2020 neu in den Service kommen. Ab den aufgeführten Terminen können Abonnenten die Spiele herunterladen und - abgesehen von den Abogebühren - ohne weitere Kosten spielen.

Hinweis: Da die neuen Game Pass-Spiele nicht zu bestimmten Zeitpunkten bekannt gegeben werden, werden wir den Artikel regelmäßig aktualisieren.

Diese Xbox One-Spiele sind im September 2020 neu im Game Pass

Resident Evil 7: Biohazard (ab 3. September)

Welche Game Pass-Titel soll ich noch zocken? Das sind die 25 beliebtesten Game Pass-Spiele für Xbox.

Das ist das September-Highlight im Game Pass

Resident Evil 7

Genre: Horror

Darum geht es: In Resident Evil 7 sind wir als Ethan Winters auf der Suche nach unserer Frau Mia, die aus dem verlassenden Baker-Anwesen in den Sümpfen von Louisiana einen Hilferuf abgesetzt hat. Doch schnell muss Ethan feststellen, dass in dem maroden Haus etwas ganz und gar nicht stimmt und deckt nach und nach das Geheimnis hinter dem Anwesen und seiner verrückten Bewohner auf.

Warum es sich lohnt: Weil RE7 eins der atmosphärisch dichtesten Spielen der Reihe ist und sich allein durch seine Ego-Perspektive extrem beklemmenden anfühlt. Der Mix aus Action, Erkundung und kleinen Rätseln ist hervorragend gelungen und hat 2017 die etwas schwächelnde Horror-Serie wieder in die Spur gebracht.

Weitere Extras für Game Pass im September

Abonnenten von Game Pass Ultimate bekommen ab Mitte September Zugriff auf den Streaming-Dienst xCloud, mit dem ihr bestimmte Titel auch auf eurem Mobilgerät spielen könnt. Alle Infos dazu findet ihr hier:

33 2 Mehr zum Thema Project xCloud-Release steht & bietet 100 Spiele zum Start

Diese Spiele verlassen im September den Game Pass

Folgende Spiele fliegen in den kommenden Wochen aus dem Service:

Das Western-Epos RDR2 hatte damit nur ein vergleichsweise kurzes Gastspiel im Game Pass, wer das Spiel also noch zocken will, sollte sich beeilen.

Welche Game Pass-Spiele kamen im August 2020?

Hier haben wir alle Spiele für euch aufgelistet, die im letzten Monat in die Game Pass-Bibliothek gewandert sind:

37 3 Mehr zum Thema Xbox Game Pass August 2020: Alle neuen Spiele im Überblick

Was ist der Game Pass?

Der Game Pass (ehemals Xbox Game Pass) ist ein kostenpflichtiger Spiele-Service für die Xbox One, mit dem ihr Zugriff auf über 200 Titel für Xbox One, Xbox 360 und Original Xbox habt. Es gibt den Service auch in einer PC-Variante und wird zukünftig auch auf der Xbox Series X verfügbar sein. Alles Weitere zum Game Pass lest ihr in unserem großen Übersichtsartikel.

38 3 Mehr zum Thema Xbox Game Pass - Preise, Spiele, Ultimate: Alle Infos zum Service

Es gibt sowohl eine "normale" Game Pass-Variante als auch Xbox Game Pass Ultimate, das zusätzlich eine Xbox Live Gold-Mitgliedschaft enthält. Xbox Live Gold benötigt ihr unter anderem dann, wenn ihr Online-Multiplayer zocken möchtet.

Welche Spiele aus dem Game Pass zockt ihr gerade und auf welche freut ihr euch?