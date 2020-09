PS Now im September 2020: Einer der besten Monate des Service

Neue PS Now-Games im September 2020: Abonnenten des Streaming-Services PS Now dürfen sich ab heute auf neue Spiele freuen. Wie das jetzt veröffentlichte Lineup aus Japan zeigt, sind mit Resident Evil 7 und Final Fantasy XV gleich zwei richtige Hochkaräter im Service. (via ResetEra)

Wann kommen die Spiele bei uns? Im Laufe des Nachmittags sollten die Spiele auch in Deutschland zur Verfügung stehen. Falls sich etwas am Lineup ändert, werden wir die News anpassen.

Ab sofort verfügbar:

Die Highlights vorgestellt

Resident Evil 7

Darum geht's: Resident Evil 7: Biohazard lässt euch wieder ein gruseliges Anwesen durchsuchen. Erstmals in der Hauptreihe erlebt ihr den Überlebenskampf aber aus der Ego-Perspektive des neuen Protagonisten Ethan. Der ist irgendwo in den amerikanischen Südstaaten der Mörderfamilie Baker in die Fänge geraten und muss jetzt versuchen deren übernatürliches Geheimnis zu ergründen - und zu überleben.

Das Spiel ist geeignet für euch, wenn ... ihr intensive Horrorspiele erleben wollt. Resident Evil 7 nutzt die Ego-Perspektive perfekt aus und modernisiert die Reihe passend. Absolute Empfehlung: In VR mit PSVR spielen.

Das Spiel ist nicht geeignet für euch, wenn ... ihr euch vor Horrorspielen fürchtet. Resident Evil 7 dreht den Horror ordentlich auf vor allem zu Beginn des Spiels. Die neue Perspektive macht das ganze vor allem immersiver, selbst ohne VR.

Final Fantasy XV

Darum geht's: Final Fantasy ist in der Fantasywelt Eos angesiedelt. Der Protagonist Noctis Lucis Caelum ist als Kronprinz des Königreichs Lucis mit der Gabe gesegnet, den Tod anderer vorherzusehen. Nur knapp entkommt er den Flammen des Krieges und tritt eine abenteuerliche Reise an, um seine Heimat zurückzugewinnen. Dabei wird er von seinen Freunden Ignis, Gladiolus und Prompto begleitet.

Das Spiel ist geeignet für euch, wenn ... ihr ein qualitativ hochwertiges JRPG-Abenteuer erleben wollt. Die Welt von Final Fantasy XV ist wunderschön und lädt zum Entdecken ein.

Das Spiel ist nicht geeignet für euch, wenn ... ihr eine vollwertige Geschichte erleben wollt. Denn FFXV ist ein großes multimediales Projekt, das neben dem Hauptspiel auch noch wichtige DLCs, Filme, Anime-Serien und Spin-Off-Games beinhaltet.

Diese Spiele verlassen diesen Monat PS Now

Mit dem Start in den neuen Monat verlassen auch wieder Spiele in den Service:

Shadow of the Tomb Raider

Control

Das ist das Lineup für PS Now im September 2020: Freut ihr euch über die Auswahl und welches Spiel werdet ihr als erstes spielen?