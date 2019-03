Ihr wollt wissen, welche Spiele in der Woche vom 18. - 24. März für PS4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen, dann seid ihr hier genau richtig. Wie gewohnt präsentieren wir die wichtigsten Spiele-Veröffentlichungen inklusive unserem persönlichen Highlight. Und das, wie sollte es anders sein, ist natürlich Sekiro: Shadows Die Twice, auf dessen Release Linda, Max und ich schon seit Monaten hinfiebern.

Wird es uns so packen wie einst Demon's Souls, Dark Souls oder gar Bloodborne? Die Erwartungen sind dementsprechend hoch. Was wir bislang vom Spiel gesehen haben, sieht aber ganz fantastisch aus. Neben Sekiro haben wir noch einen kleinen Indie-Tipp für euch. So erscheint am 19. März der Action-Plattformer The Messenger für die PS4. Den solltet ihr definitiv auf dem Schirm haben.

Hinweis: Release-Termin können sich seitens der Publisher und Entwickler jederzeit ändern. Die Liste zeigt den aktuellen Stand.

Das Highlight der Woche

Sekiro: Shadows Die Twice

Release: 22. März

Plattform: PS4, Xbox One und PC

Worum geht's?

Mit Sekiro: Shadows Die Twice schicken euch die Souls-Macher From Software als Shinobi in die japanische Sengoku-Ära des 16. Jahrhunderts. Ihr schlüpft in die Rolle von Sekiro, dem "Einarmigen Wolf", der seine aufrüstbare Handprothese auf vielfältige Weise im Kampf und zur Fortbewegung einsetzen kann - so ist sie beispielsweise Greifhaken, Schild und Waffe in einem. Jede Situationen bietet je nach Ausrüstung und Einsatz der Prothese verschiedene Herangehensweisen, wie Überraschungsangriffe von oben, Stealth oder offener Kampf.

Das Besondere:

Das Kampfsystem weicht stark von dem ab, was ihr aus den Souls-Spielen kennt. Um Gegner zirkeln und mit Bedacht angreifen wird hier nicht funktionieren. Stattdessen müsst ihr offensiv gekonnt die Angriffe eurer Gegner parieren, die Fähigkeiten eurer Armprothese einsetzen und Kampffähigkeiten lernen.

Die Releases vom 14. bis 24. März

11 neue Spiele für die PS4:

American Ninja Warrior - 19. März

The Messenger - 19. März

Chocobo's Mystery Dungeon Every Buddy! - 20. März

Super Kickers League - 20. März

Alwa's Awakening - 21. März

Sekiro: Shadows Die Twice - 22. März

Fate/Extella Link - 22. März

Cube Zone - bis 24. März

Peasant Knight - bis 24. März

SNK 40th Anniversary Collection - bis 24. März

War Theatre - bis 24. März

9 neue Spiele für die Xbox One:

American Ninja Warrior - 19. März

Pinball FX2: Williams Pinball Vol. 3 - 19. März

Hell Warders - 20. März

Sekiro: Shadows Die Twice - 22. März

Tyd wag vir Niemand - 22. März

Miles & Kilo - 22. März

Vosaria: Lair of the Forgotten - 22. März

Trailmakers - 22. März

Stories: The Path of Destinies - 22. März

15 neue Spiele für die Nintendo Switch:

Turok - 18. März

Symmetry - 19. März

Super Kickers League - 20. März

Azure Saga: Pathfinder - 21. März

Grand Prix Story - 21. März

Horror Stories - 21. März

Reptilian Rebellion - 21. März

Witch & Hero - 21. März

StarDrone - 21. März

Super Phantom Cat - 21. März

Block-a-Pix - 21. März

Unravel Two - 22. März

Fate/Extella Link - 22. März

Sushi Time - 22. März

Air Conflicts: Secret Wars - 22.März

Vergesst nicht, jeden Monat erwarten PS4-Besitzer mit PS Plus und Xbox-Spieler mit Games with Gold neue Spiele, die ihr kostenlos herunterladen könnt.

Zudem gibt es für Besitzer des Xbox Game Pass neue Spiele.

Auf welches Spiel freut ihr euch in dieser Woche am meisten?