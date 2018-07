Die erste Juli-Woche ist angebrochen und so langsam macht sich das berühmte Sommerloch bemerkbar. So gibt es gerade mal zwei größere Releases in dieser Woche.

Vor allem Nintendo sorgt jedoch für ausreichend Nachschub mit kleineren Spielen. Wie immer hier die Übersicht.

Disclaimer: Releases können sich kurzfristig ändern. Diese Liste erhebt daher keinen Vollständigkeitsanspruch. Sollten sich Daten ändern oder neue Spiele hinzukommen, aktualisieren wir diese Übersicht gegebenenfalls

Montag, 2. Juli

Nintendo Switch

Dienstag, 3. Juli

PlayStation 4

Xbox One

Nintendo Switch

Donnerstag, 5. Juli

Nintendo Switch

Freitag, 6. Juli

PlayStation 4

Xbox One

Nintendo Switch

Sonntag, 8 Juli

Nintendo Switch

Diese Games solltet ihr euch kaufen

Geld und Zeit sind knapp, daher haben wir ein paar Empfehlungen für euch herausgepickt.

Das beste Spiel der Woche: Red Faction Guerilla Re-Mars-Tered mag trotz verbesserter Optik keine Grafikbombe sein, das Spiel bot aber schon damals jede Menge Umfang, eine riesige Spielwelt und coole Zerstörungsorgien. Anbei ein Vergleichsvideo.

Diese Party-Granate kostet nur 15 Euro: Das beste Spiel für gesellige Koop-Abende ist Runbow. Hier warten Minispiele für bis zu neun Spieler auf euch. Der Clou: Objekte in der Farbe des Hintergrunds verschwinden, was für allerhand Schadenfreude sorgt. Das Spiel gibt es bereits für Wii U und hat einen Metascore von 82 Punkten.

Strategiefans bekommen gleich 2 Budgetspiele: Pixeljunk Monsters 2 bietet neues Futter für Tower Defense-Freunde, in Mushroom Wars 2 tragt ihr dagegen Eroberungsschlachten aus - wahlweise auch im Multiplayer lokal und online. Beide Titel haben einen Metascore von 76 bzw. 78 Punkten.

Weitere Spiele-Veröffentlichungen im Juli

Einen Ausblick auf die kommenden Wochen des Monats geben wir euch in unserer Video-Monatsvorschau für den Juli 2018.

Welche Spiele kauft ihr euch in dieser Woche?