Neue Spiele für PS4, Xbox One & Switch - Release-Liste 30. Juli bis 5. August

Der Juli geht in dieser Woche zu Ende und es beginnt der Gamescom-Monat August. Wir stellen wie in jeder Woche Highlights vor und geben einen Überblick über die Releases bis zum 4. August.

Achtung: Release-Termine können sich jederzeit ändern, Spiele werden kurzfristig verschoben oder veröffentlicht. Wir erheben daher keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Das sind die Highlights der Woche - Diese Spiele solltet ihr auf dem Schirm haben

Salt and Sanctuary ist eigentlich schon etwas älter, kommt jetzt aber endlich auch für die Nintendo Switch. In dem Soulslike-Action-Rollenspiel kämpft ihr euch durch seitlich scrollende Level und bekämpft Monster und andere Gefahren. Das Spiel wurde von Titeln wie Castlevania inspiriert und bietet einige knackige Herausforderungen. Wer den Titel bislang verpasst hat, sollte ihn jetzt unbedingt auf der Switch nachholen.

4 neue Spiele für PS4

Bis zum 4. August erscheinen vier neue Titel für die PS4, darunter die Hunde & Katzen-Erweiterung für Die Sims 4.

Castaway Paradise - 31.7.

Chasm - 31.7.

Pixel Ripped 1989 (PSVR) - 31.7.

Die Sims 4: Hunde & Katzen (Erweiterung) - 31.7.

6 neue Spiele für Xbox One

Xbox One-Besitzer finden in dieser Woche sechs neue Spiele im Xbox Store, etwa die Remastered-Version des N64-Klassikers Forsaken.

Castaway Paradise - 31.7.

Forsaken Remastered - 31.7.

Die Sims 4: Hunde und Katzen (Erweiterung) - 31.7.

One More Dungeon - 1.8.

State of Anarchy: Master of Mayhem - 1.8.

Armored Warfare - 2.8.

17 neue Spiele für Nintendo Switch

Auch in dieser Woche krönt sich die Switch zum inoffiziellen Release-König. Gleich 17 neue Titel wandern in den eShop.

Denkt an die neuen kostenlosen Games with Gold und PS Plus-Titel!

Ab dem 1. August stehen auch die neuen kostenlosen Games with Gold- (Xbox One) und PS Plus-Titel (PS4) zum Download bereit. Die Games with Gold sind bereits bekannt (hier geht es zur Liste), die Gratis-Spiele für die PS4 werden am 1. August enthüllt.

Ist für euch in dieser Woche etwas dabei?