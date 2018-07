Xbox Games with Gold - Das sind die Gratis-Spiele im August 2018

Microsoft hat heute die kostenlosen Xbox One- und Xbox 360-Spiele bekannt geben, die sich Xbox Live-Gold-Mitglieder ab Anfang August kostenlos auf ihre Xbox-Konsolen herunterladen können.

Für die Xbox One hat Microsoft im nächsten Monat zwei echte Highlights parat. Zum einen gibt es das hervorragende Forza Horizon 2 (hier geht es zu unserem Test), zum anderen das kampfintensive For Honor (zum Test). Forza Horizon 2 war der erste Teil von Playground Games' Open World-Rennspiel-Serie, der auf der Xbox One erschien und lässt euch durch das maerlische südliche Frankreich und Norditalien düsen. Als Einstimmung für das kommende Forza Horizon 4 eine perfekte Möglichkeit.

Und auf der Xbox 360 sieht es ähnlich rosig aus: Wer Dead Space 3 - das zwar nicht mehr so gruselig ist wie die ersten beiden Teile, dafür aber im Koop super funktioniert - auf Microsofts Last Gen-Konsole verpasst hat, kann das im nächsten Monat kostenlos nachholen. Der zweite 360-Titel im Games with Gold-Programm im August ist Micky Epic 2.

Hier die neuen Gratis-Games in der Übersicht:

Games With Gold im August 2018

Xbox One

Forza Horizon 2 (erhältlich vom 1. bis 31. August 2018)

For Honor (erhältlich vom 16. August bis 15. September 2018)

Xbox 360

Übrigens: Die beiden Xbox 360-Titel könnt ihr dank Abwärtskompatibilität auch auf eurer Xbox One spielen.

Ab wann sind die Games With Gold im August verfügbar? Die ersten Spiele stehen ab dem 1. August 2018 zum Download bereit. Vergesst auch nicht die Gratis-Spiele aus dem Juli 2018, zu der ihr hier eine Übersicht findet. Diese sind teilweise nur noch bis zum 31. Juli herunterladbar.

Wie findet ihr die Spieleauswahl?