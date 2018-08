Der August hat begonnen und wartet in seiner ersten Woche mit einigen netten Releases auf. Wie jeden Montag findet ihr hier eine Übersicht der Neuerscheinungen für PS4, Xbox One und Switch und zudem zwei redaktionell ausgewählte Highlights.

Achtung: Release-Termine können sich jederzeit ändern, Spiele werden kurzfristig verschoben oder veröffentlicht. Wir erheben daher keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Das sind die Highlights der Woche - Diese Spiele solltet ihr euch ansehen

In Overcooked 2 wuseln erneut die fleißigen Köche über euren Bildschirm. Im Koop oder gegeneinander müsst ihr unter Zeitdruck Gerichte zubereiten, Zutaten schnippeln und braten, sowie richtig kombinieren. Im zweiten Teil kommen einige Neuerungen hinzu, zum Beispiel dynamische Level oder die Möglichkeit, Zutaten zu euren Mitköchen zu werfen. Schon der erste Teil war ein echter Multiplayer-Knaller, wie gut der zweite Teil ist, lest ihr ab dem 7.8. in unserem Test.

Football-Fans dürften dieser Woche ganz besonders entgegen gefiebert haben. Denn mit Madden NFL 19 erscheint am 10. August der neueste Teil der Reihe, große Neuerungen sind zum Beispiel die Integration der Animations-Technologie Real Player Motion und ein erweiterter Madden Ultimate Team-Modus.

7 neue Spiele für PS4

Bis zum 12. August erscheinen sieben neue Titel für die PS4, zum Beispiel H1Z1: Battle Royale und We Happy Few.

7 neue Spiele für Xbox One

Die Release-Liste der Xbox One gleicht in dieser Woche stark der der PS4, insgesamt kommen 7 neue Titel raus.

13 neue Spiele für Nintendo Switch

Nintendos Hybrid-System verzeichnet in dieser Woche insgesamt 13 Spiele-Neuzugänge, zum Beispiel Toby: The Secret Mine und die Umsetzung von Okami HD.

Dead Cells - 7.8.

Flipping Death - 7.8.

In Between - 7.8.

Minecraft: Story Mode - Season Two - 7.8.

Overcooked 2 - 7.8.

Slam Land - 7.8.

Super Blackjack Battle 2 Turbo Edition: The Card Warriors - 7.8.

Toby: The Secret Mine - 7.8.

Blob Cat - 9.8.

Double Breakout - 9.8.

Okami HD - 9.8.

The Amazing Shinsengumi: Heroes in Love - 9.8.

Unexplored - 9.8.

Denkt an die neuen kostenlosen Games with Gold und PS Plus-Titel!

Ab dem 7. August stehen die neuen kostenlosen Games with Gold- (Xbox One) und PS Plus-Titel (PS4) zum Download bereit. Hier findet ihr die Übersicht über die Games with Gold, eine Liste der kostenlosen PS Plus-Titel gibt es hier.

Weitere August-Releases findet ihr in unserer Video-Vorschau.

Ist für euch in dieser Woche etwas dabei?