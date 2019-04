Ihr wollt wissen, welche Spiele in der Woche vom 15. - 21. April für PS4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen, dann seid ihr hier genau richtig. Wie gewohnt präsentieren wir die wichtigsten Spiele-Veröffentlichungen inklusive unserer persönlichen Highlights.

Neben Cuphead für die Switch und My Time at Portia erscheinen in dieser Woche zwei Spiele, auf die wir uns zum einen freuen und auf die wir sehr gespannt sind. Die Rede ist vom Zombie-Spiel World War Z, das in Trailern bislang sehr spaßig aussah und dem Remaster von Final Fantasy X/X-2 für die Switch.

Die Highlights der Woche

Cuphead

Release: 18. April

Plattform: Nintendo Switch (bereits erhältlich für: Xbox One/PC)

Um was geht's?

Nachdem es das Jump&Run in der kunterbunten 30er-Jahre-Cartoonoptik bereits im vergangenen Jahr auf die Xbox One geschafft hat, folgt nun die Umsetzung für die Switch. Die Farben und Grafiken erinnern an die frühen Mickey-Mouse-Comics. Der Spieler steuert eine von zwei Tassen und bekämpft in erster Linie Bosse, die es in sich haben. Cuphead ist nämlich ein echt harter Brocken und jedes Level erfordert eure volle Aufmerksamkeit. Aufgelockert werden die knackigen Fights durch Run&Gun-Level, in denen ihr Münzen sammelt, um im Shop neue Fähigkeiten zu kaufen.

My Time at Portia

Release: 16. April

Plattform: PS4, Xbox One, Nintendo Switch

Um was geht's?

My Time at Portia ist eine Mischung aus Bauernhof-Simulation und Rollenspiel, im Stil von Stardew Valley, Yonder, Harvest Moon oder auch Animal Crossing. Wir starten ein neues Leben in der Stadt Portia, die von einer Open-World-Sandbox umgeben ist. Hier bauen wir uns einen Hof samt Werkstatt auf, craften neues Material und verbessern damit unser Zuhause. Auch unseren Charakter dürfen wir mit Skills aufwerten.



Wir können außerdem Aufträge für die Bevölkerung annehmen und ihnen Geschenke machen, um uns mit ihnen anzufreunden. In der Welt gibt es einzigartige Charaktere, mit denen wir interagieren können und Monster. Trotz des niedlichen Comic-Looks setzt My Time at Portia auf ein postapokalyptisches Setting.

Release-Kalender: 15. - 21. April

16 neue Spiele für die PS4:

My Time at Portia - 16. April

World War Z - 16. April

Path to Mnemosyne - 16. April

World of Warships: Legends - 16. April

Crossovers By Powgi - 17. April

Snooker 19 - 17. April

Trüberbrook - 17. April

Anniversary Collection: Konami Arcade Classics - 18. April

Our World is Ended - 18. April

God's Trigger - 18. April

Iron Snout - 18. April

Dark Quest 2 - bis 21. April

Heaven's Vault - bis 21. April

Please, Don't Touch Anything - bis 21. April

Snooker Nation Championship - bis 21. April

Tarot Readings Premium - bis 21. April

PSVR:

Ghost Giant - 16. April

Immortal Legacy: The Jade Cipher - 17. April

QuiVr - bis 21. April

Table of Tales: The Crooked Crown - bis 21. April

11 neue Spiele für die Xbox One:

Eternity: The Last Unicorn - 15. April

World War Z - 16. April

My Time at Portia - 16. April

World of Warships: Legends - 16. April

Final Fantasy X/X-2 HD Remaster - 16. April

Trüberbrook - 17. April

Snooker 19 - 17. April

Revenant Saga - 17. April

Anniversary Collection: Konami Arcade Classics - 18. April

God's Trigger - 18. April

Iron Snout - 18. April

23 neue Spiele für die Nintendo Switch:

Final Fantasy X/X-2 HD Remaster - 16. April

My Time at Portia - 16. April

Path to Mnemosyne - 16. April

Tanks Meet Zombies - 16. April

Warhammer Age of Sigmar: Champions - 16. April

Trüberbrook - 18. April

Our World is Ended - 18. April

SlabWell: The Quest for Kaktun's Alpaca - 18. April

PixelMaker Studio - 18. April

The Knight & the Dragon - 18. April

The Padre - 18. April

Cafeteria Nipponica - 18. April

Moai VI: Unerwartete Gäste - 18. April

Monster Dynamite - 18. April

DayD: Through Time - 18. April

Hell is Other Demons - 18. April

Sudoku Relax - 18. April

Cuphead - 18. April

Katana Zero - 18. April

Moto Rush GT - 19. April

You Died but a Necromancer revived you - 19. April

Dawn of Survivors - 19. April

Active Soccer 2019 - 19. April

Vergesst nicht, jeden Monat erwarten PS4-Besitzer mit PS Plus und Xbox-Spieler mit Games with Gold neue Spiele, die ihr kostenlos herunterladen könnt.

Zudem gibt es für Besitzer des Xbox Game Pass neue Spiele.

Auf welches Spiel freut ihr euch in dieser Woche am meisten?