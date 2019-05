Ihr wollt wissen, welche Spiele in der Woche vom 06. bis 12. Mai für PS4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen, dann seid ihr hier genau richtig. Wie gewohnt präsentieren wir die wichtigsten Spiele-Veröffentlichungen inklusive unserer persönlichen Highlights.

Diese Woche bietet allerhand Futter für Freunde von Open World-Spielen im Stile eines GTA. So erscheint nicht nur mit Saints Row: The Third einer der besten Klone erstmals auf einer Nintendo-Plattform, auch für Nostalgiker der Grand Theft Auto-Anfänge ist mit Shakedown Hawaii das passende Spiel mit dabei. Mehr zu beiden Spielen findet ihr natürlich in den Highlights der Woche.

Hinweis: Release-Termine können sich seitens der Publisher und Entwickler jederzeit ändern. Die Liste zeigt den aktuellen Stand.

Die Highlights der Woche

Saints Row: The Third

Release: 10. Mai

Plattform: Nintendo Switch

Um was geht's?

Verrückt und abgedreht, das ist das Motto von Saints Row: The Third. Der GTA-Klon setzt auf massig Action, skurrile Charaktere und ein irres Missionsdesign und schafft es im Jahr 2019 erstmals mit der Switch auf eine Plattform von Nintendo. Erzählt wird die Geschichte der Saints, einer bekloppten Gangsterbande, die in einer fiktiven und frei begeh-und befahrbaren Spielwelt den Höhepunkt ihrer Macht genießt.

Shakedown Hawaii

Release: 07. Mai

Plattform: PS4, Nintendo Switch, Nintendo 3DS, PS Vita

Um was geht's?

Shakedown Hawaii ist der offizielle Nachfolger von Retro City Rampage. Im Gegensatz zum 8-Bit-Vorgänger gibt es allerdings 16-bit-Action. Angesiedelt ist das Spiel 30 Jahre nach den Ereignissen des Vorgängers. Hauptcharakter "The Player" kehrt aus der Frühpension zurück, um sein verwahrlostes Firmenimperium wieder zu altem Ruhm zu führen. Zu den Features gehören eine weitgehend zerstörbare Umgebung, sowie ein übertriebenes Waffenarsenal und natürlich eine reichliche Auswahl an Fahrzeugen.

Release-Kalender: 06. Mai - 12. Mai

10 neue Spiele für die PS4

For the King - 07. Mai

Shakedown: Hawaii - 07. Mai

Puyo Puyo Champions - 07. Mai

My Big Sister - 07. Mai

Party Arcade - 08. Mai

Doughlings: Arcace - 09. Mai

Frane: Dragon's Odyssey - 09. Mai

Lost Artifacts: Soulstone - 09. Mai

Lovecraft's Untold Stories - 10. Mai

Reverse Crawl - 10. Mai

13 neue Spiele für Xbox One

Brief Battles - 07. Mai

Puyo Puyo Champions - 07. Mai

For the King - 07. Mai

My Big Sister - 07. Mai

Woodle Tree Adventures - 07. Mai

The Adventures of Bertram Fiddle (Episode 1) - 08. Mai

Legend of the Tetrachs - 08. Mai

Life is Strange 2 (Episode 3) - 09. Mai

Ascendance: First Horizon - 10. Mai

Super Space Serpent - 10. Mai

Reverse Crawl - 10. Mai

DragonFangZ: The Rose & Dungeon of Time - 10. Mai

Lovecraft's Untold Stories - 10. Mai

18 neue Spiele für die Nintendo Switch

Puyo Puyo Champions - 07. Mai

Car Mechanic Manager - 07. Mai

Shakedown: Hawaii - 07. Mai

European Conqueror X - 07. Mai

Meow Motors - 08. Mai

Ascendance - 09. Mai

Frane: Dragon's Odyssey - 09. Mai

Monster Puzzle - 09. Mai

Lost Artifacts: Soulstone - 09. Mai

MachiKnights: Blood bagos - 09. Mai

Masquerada: Songs and Shadows - 09. Mai

Vaporum - 10. Mai

Saints Row: The Third - 10. Mai

Dragon Pinball - 10. Mai

Blazing Beaks - 10. Mai

Lovecraft's Untold Stories - 10. Mai

Reverse Crawl - 10. Mai

My Big Sister - 10. Mai

Spiele bei PS Plus, Games With Gold und Xbox Game Pass

Vergesst nicht, jeden Monat erwarten PS4-Besitzer mit PS Plus und Xbox-Spieler mit Games with Gold neue Spiele, die ihr kostenlos herunterladen könnt.

Zudem gibt es für Besitzer des Xbox Game Pass neue Spiele.

Auf welches Spiel freut ihr euch in dieser Woche am meisten?