Neue Spiele für PS4, Xbox & Switch: Das müsst ihr diese Woche zocken

In unserer Release-Liste zeigen wir euch alle neuen Spiele für Playstation 4, Xbox One und Nintendo Switch, die in der Woche vom 12. August bis zum 18. August auf den Markt kommen. Die neuen Spiele-Highlights der Woche stellen wir euch hier wie gewohnt ebenfalls vor.

Hinweis: Release-Termine können sich seitens der Publisher und Entwickler jederzeit ändern. Die Liste zeigt den aktuellen Stand.

Highlight der Woche:

Freitag der 13.

Plattformen: Switch (13. August), auch für PS4, Xbox One und PC

Switch (13. August), auch für PS4, Xbox One und PC Genre: Horror, asymmetrischer Multiplayer

Darum geht es: Freitag der 13. (Friday the 13th, The Game) ist ein Horror-Survival-Spiel, in dem Spieler entweder in die Rolle des kultigen Film-Killers Jason Voorhees oder in die seiner Opfer schlüpfen.

Das ist das Besondere: Freitag der 13. ist nicht nur ein Horror-, sondern auch ein Multiplayer-Spiel, das seinen Gruselfaktor trotz mehrerer Spieler nicht verliert. Der asymmetrische Multiplayer ermöglicht es, sowohl als Killer als auch als potenzielles Opfer (oder im besten Fall Überlebender) zu spielen.

Die sogenannte "Ultimate Slasher Switch Edition" für Switch enthält neben dem Grundspiel sämtliche bislang erschienenen DLCs.

Neue Spiele für die PS4

13. August - Genesis

13. August - Exception

13. August - Ancestors Legacy

13. August - Stellaris Console Edition - Utopia

14. August - Bus Simulator

Neue Spiele für die Xbox One

13. August - Ancestors Legacy

13. August - Stellaris Console Edition - Utopia

14. August - VASARA Collection

16. August - Aritana and the Twin Masks

Neue Spiele für Nintendo Switch

13. August - Escape from the Universe

13. August - Exception

13. August - Never Give Up

13. August - Freitag der 13.

14. August - Fell Seal: Arbiter's Mark

15. August - Ittle Dew

15. August - Cryogear

15. August - Rogue Singularity

15. August - VASARA Collection

15. August - Without Escape

16. August - Grandia HD Collection

18. August - Far Lone Sails

