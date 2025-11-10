Neue State of Play überraschend angekündigt - Spezial-Ausgabe findet bereits morgen statt: Alles zu Uhrzeit, Livestream und mehr

Sony hat eine neue Ausgabe der State of Play angekündigt.

Sony hat überraschend einen neuen State of Play-Livestream angekündigt. Hierbei handelt es sich allerdings um eine spezielle Ausgabe, zugeschnitten auf den asiatischen Markt. Schauen könnt ihr den morgigen Stream zu kommenden PlayStation-Games aus dem asiatischen Raum aber natürlich dennoch. Wir haben alle Infos für euch (via PlayStation-Blog).

State of Play am 11. November 2025 - Datum und Uhrzeit zum PlayStation-Event

Termin: 11. November 2025 (morgiger Dienstag)

11. November 2025 (morgiger Dienstag) Uhrzeit: 23 Uhr deutscher Zeit (entspricht 2:00 PM PT, 5:00 PM ET, 11:00 PM CET)

23 Uhr deutscher Zeit (entspricht 2:00 PM PT, 5:00 PM ET, 11:00 PM CET) Länge des Livestreams: Über 40 Minuten

Wo kann ich die State of Play schauen? Auch wenn die morgige State of Play-Ausgabe für den japanischen und asiatischen Markt zugeschnitten ist, könnt ihr sie auf dem offiziellen PlayStation YouTube-Kanal verfolgen. Hier wird es englische Untertitel geben, deutsche offenbar nicht.

Was wird gezeigt? Der Fokus der morgigen State of Play liege laut Sony "auf Spielen, die in Japan und im übrigen Asien entwickelt wurden, sowie auf einigen anderen spannenden Neuerungen". Was genau gezeigt wird, ist nicht bekannt. Laut PlayStation-Blog sei das morgige Event "vollgepackt mit tollen Spielen, Interviews und neuen Einblicken in mit Spannung erwartete Titeln".

Infos zu kommenden PS5-Blockbustern wie Intergalactic: The Heretic Prophet, dem neuen Spiel vom The Last of Us-Entwickler Naughty Dog, brauchen wir im Zuge des morgigen Events allerdings nicht erwarten. Möglicherweise gibt's hierzu erst im Rahmen der The Game Awards 2025 Neuigkeiten.

GamePro wird euch mit den wichtigsten Infos aus dem Livestream versorgen.

Sonys letzte große, allgemeine State of Play-Ausgabe fand Ende September statt. Im Fokus des Events standen unter anderem Marvel's Wolverine von Insomniac Games (Release im Herbst 2026) sowie Nioh 3 (Release am 6. Februar 2026), zu dem es womöglich morgen neue Infos geben könnte. Alle Highlights der letzten Ausgabe haben wir hier für euch zusammengefasst.

Werdet ihr die auf den asiatischen Markt fokussierte State of Play verfolgen? Was sind eure Wünsche und Erwartungen? Verratet es uns gerne unten in der Kommentarsektion. Wir sind sehr auf eure Antworten gespannt.