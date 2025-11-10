So geht's mit Assassin's Creed Shadows weiter - Angeblicher Leak enthüllt Anime-Crossover, Black Flag-Quest und mehr

AC Shadows bekommt auch im Winter neue Inhalte.

Aktuell befindet sich Assassin's Creed Shadows in der dritten Phase von Jahr 1. Die neuen Inhalte der Herbst-Roadmap wurden Ende Oktober enthüllt, das erste davon angekündigte Update ist bereits erschienen (mehr dazu lest ihr in den verlinken Artikeln unten). Eine Winter-Roadmap wird es mit ziemlicher Sicherheit auch geben. Und was die so für uns bereithält, könnte bereits durchgesickert sein.

Die neuen Informationen hat der Assassin's Creed-Experte Zephryss auf X/Twitter aus mehreren Quellen zusammengefasst. Sie stammen angeblich aus einer Shadows Feedback Session, vom bekannten Content Creator AndyReloads und steckten teilweise in den Spieldateien, die auf Discord geteilt wurden.

Vereinfacht heruntergebrochen erwarten uns demnach noch folgende Inhalte:

Winter-Roadmap: So sieht der Plan von Ubisoft wohl vor, alle drei Monate eine neue Roadmap zu veröffentlichen. Die vierte Roadmap soll demnach im Januar 2026 starten und wieder neue Story-Inhalte liefern. Es ist außerdem wahrscheinlich, dass in diesem Zusammenhang der 2. Story-DLC oder der Koop-Modus enthüllt werden.

Attack on Titan-Kollaboration: Die bereits angekündigte 2. Kollaboration soll ein Crossover mit dem bekannten Anime bzw. Manga Attack on Titan sein und am 25. November freigeschaltet werden. Durch sie schalten wir auch neue Waffen und Outfits frei. Ein spezielles Helix-Pack soll es auch geben.

Black Flag Remake-Quest: Passend zum immer noch nicht offiziell angekündigten AC 4-Remake soll es eine eigene Mission in Shadows geben, die mit dem Piraten-Ableger zusammenhängt. Wie die genau aussehen könnte, wurde nicht näher beschrieben. Auch ein Helix Pack mit dem Codenamen "Piraten" wurde gefunden.

Zusätzlich soll es zwischen Dezember und März noch vier weitere Helix Packs geben. Dass uns zur Weihnachtszeit noch weitere kostenlose Inhalte erwarten, hatte Ubisoft bereits mit der Herbst-Roadmap verraten.

Wie wahrscheinlich ist das alles? Grundsätzlich klingen die Inhalte als auch die Timings recht logisch. Es gab bereits zum Koop-Modus Gerüchte und das Black Flag-Remake ist wohl das aktuell am schlechtesten gehütete Geheimnis der Gaming-Branche. Außerdem wird Ubisoft häufig von Leaks heimgesucht, die sich als wahr herausstellen.

Trotzdem sollten wir all das noch mit Vorsicht genießen. Datamining und große Namen wie AndyReloads sprechen zwar auch für sich, aber die Quellen lassen sich nicht eindeutig nachverfolgen bzw. könnten fehlinterpretiert worden sein. Ganz so eindeutig wie sonst wollen wir die Informationen hier daher nicht bewerten.

Nichtsdestotrotz wollen wir von euch wissen, was ihr von all dem halten würdet, wenn es sich als wahr herausstellt. Schreibt uns eure Meinung zu einem Koop-Modus, der Black Flag-Quest und mehr gerne in die Kommentare.