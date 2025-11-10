Red Dead Redemption 2 hat sich 79 Millionen Mal verkauft und ein Racing-Schwergewicht von Platz 4 verdrängt

Das Open World-Epos von Rockstar klettert in den Top 10 der meistverkauften Spiele weiter nach oben.

Tobias Veltin
10.11.2025 | 12:32 Uhr

Red Dead Redemption 2 sorgt immer noch für klingelnde Kassen bei Take-Two und Rockstar. Ein anderes Spiel des Studios wird es aber vermutlich nicht überflügeln.

Der Release des letzten großen Rockstar-Titel liegt mittlerweile über sieben Jahre zurück. 2018 erschien Red Dead Redemption 2 für die PlayStation 4 und die Xbox One und sahnte bei Tests und Wertungen ordentlich ab (97er Metacritic-Score für die PS4-Version).

Doch der Titel wurde nicht nur exzellent besprochen, sondern hat sich auch ebenso exzellent verkauft. Aktuelle Zahlen hat der Rockstar-Mutterkonzern Take-Two kürzlich in einer Bilanz-Telefonkonferenz für das zweite Quartal 2026 verraten (via gamingbolt.com).

Video starten 11:37 Red Dead Redemption 2 - Spoilerfreies Test-Video: Warum Rockstar von uns eine 96 bekommt - Spoilerfreies Test-Video: Warum Rockstar von uns eine 96 bekommt

Nintendo-Funracer bekommt die Rücklichter gezeigt

Demnach hat sich das Open World-Epos mittlerweile über 79 Millionen Mal verkauft, zwei Millionen Exemplare davon gingen im letzten Quartal über die digitalen und physischen Ladentheken. Und das sorgt wiederum dafür, dass RDR2 nun in der Top 10 der meistverkauften Spiele aller Zeiten ein Stück weiter nach oben geklettert ist – und jetzt auf Platz 4 steht.

"Leidtragender" ist Mario Kart 8 (Deluxe), das dadurch auf den fünften Platz zurückfällt. Von dem wurden – kombiniert für Wii U und Switch 1/2 – bislang etwas über 78 Millionen Exemplare abgesetzt und ist damit immer noch der mit Abstand bestverkaufte Titel für Nintendo Switch-Konsolen.

Mehr zu Red Dead Redemption 2
1
Red Dead Redemption 2-Fan hat es geschafft, Micah schon früh im Spiel zu erledigen und die Community fragt sich, ob es dann einen Doppel-Micah gibt
von Tobias Veltin
2
„Machte nicht so viel Spaß“: Red Dead 2-Entwickler erzählt, dass es an einem Punkt große Zweifel gab und der Druck immens war
von Samara Summer

Die aktuelle Top 10 der meistverkauften Videospiele aller Zeiten im Überblick

  1. Minecraft - 350 Millionen
  2. GTA 5 - 220 Millionen
  3. Wii Sports - 82,9 Millionen
  4. Red Dead Redemption 2 - 79 Millionen
  5. Mario Kart 8 (Deluxe) - 78,02 Millionen
  6. PUBG Battlegrounds - 75 Millionen
  7. Terraria - 64 Millionen
  8. The Witcher 3: Wild Hunt - 60 Millionen
  9. Super Mario Bros. - 58 Millionen
  10. Human: Fall Flat - 55 Millionen

Quelle

Sollte sich RDR2 weiterhin so gut verkaufen, ist also sogar noch Platz 3 drin, bis Wii Sports fehlen dem Titel "nur" noch knapp 4 Millionen Verkäufe. Für höhere Ränge wird es dann aber vermutlich nicht reichen, Minecraft und GTA 5 sind hier zu deutlich enteilt.

Der nächste Rockstar-Titel lässt indes noch etwas länger auf sich warten. In der vergangenen Woche wurde mitgeteilt, dass sich der Release von Grand Theft Auto 6 auf den 19. November 2026 verschiebt. Wir sind sicher, dass auch dieser Titel in einigen Jahren auf der obigen Liste auftauchen wird – mal sehen, ob er möglicherweise sogar seinen unfassbar beliebten Vorgänger überflügeln kann.

