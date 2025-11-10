Red Dead Redemption 2 hat sich 79 Millionen Mal verkauft und ein Racing-Schwergewicht von Platz 4 verdrängt

Red Dead Redemption 2 sorgt immer noch für klingelnde Kassen bei Take-Two und Rockstar. Ein anderes Spiel des Studios wird es aber vermutlich nicht überflügeln.

Der Release des letzten großen Rockstar-Titel liegt mittlerweile über sieben Jahre zurück. 2018 erschien Red Dead Redemption 2 für die PlayStation 4 und die Xbox One und sahnte bei Tests und Wertungen ordentlich ab (97er Metacritic-Score für die PS4-Version).

Doch der Titel wurde nicht nur exzellent besprochen, sondern hat sich auch ebenso exzellent verkauft. Aktuelle Zahlen hat der Rockstar-Mutterkonzern Take-Two kürzlich in einer Bilanz-Telefonkonferenz für das zweite Quartal 2026 verraten (via gamingbolt.com).

Nintendo-Funracer bekommt die Rücklichter gezeigt

Demnach hat sich das Open World-Epos mittlerweile über 79 Millionen Mal verkauft, zwei Millionen Exemplare davon gingen im letzten Quartal über die digitalen und physischen Ladentheken. Und das sorgt wiederum dafür, dass RDR2 nun in der Top 10 der meistverkauften Spiele aller Zeiten ein Stück weiter nach oben geklettert ist – und jetzt auf Platz 4 steht.

"Leidtragender" ist Mario Kart 8 (Deluxe), das dadurch auf den fünften Platz zurückfällt. Von dem wurden – kombiniert für Wii U und Switch 1/2 – bislang etwas über 78 Millionen Exemplare abgesetzt und ist damit immer noch der mit Abstand bestverkaufte Titel für Nintendo Switch-Konsolen.

Die aktuelle Top 10 der meistverkauften Videospiele aller Zeiten im Überblick

Sollte sich RDR2 weiterhin so gut verkaufen, ist also sogar noch Platz 3 drin, bis Wii Sports fehlen dem Titel "nur" noch knapp 4 Millionen Verkäufe. Für höhere Ränge wird es dann aber vermutlich nicht reichen, Minecraft und GTA 5 sind hier zu deutlich enteilt.

Der nächste Rockstar-Titel lässt indes noch etwas länger auf sich warten. In der vergangenen Woche wurde mitgeteilt, dass sich der Release von Grand Theft Auto 6 auf den 19. November 2026 verschiebt. Wir sind sicher, dass auch dieser Titel in einigen Jahren auf der obigen Liste auftauchen wird – mal sehen, ob er möglicherweise sogar seinen unfassbar beliebten Vorgänger überflügeln kann.