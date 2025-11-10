Bekannter Insider sagt: GTA 6 ist längst inhaltlich fertig, aber Rockstar sind eben Perfektionisten

Laut Tom Henderson ist GTA 6 schon längst inhaltlich fertig.

Nun ist es also doch passiert: Rockstar gab Ende letzter Woche bekannt, dass sich der Release von GTA 6 von Mai auf November 2026 verschiebt. Wie der bekannte Insider und Gerüchte-Spucker Tom Henderson jetzt in einem Podcast verraten hat, sei der kommende Open World-Titel allerdings bereits seit längerer Zeit "content ready", also inhaltlich fertig.

Aber warum kommt GTA 6 dann später?

32:50 Die GTA 6-Verschiebung stellt das ganze Spielejahr 2026 auf den Kopf!

Autoplay

Rockstar Games selbst begründete die Verschiebung von GTA 6 mit zusätzlichem Polishing, das der Titel noch nötig habe. Im offiziellen Statement zur Verschiebung hieß es vergangenen Donnerstag:

Es tut uns Leid, dass wir zusätzliche Zeit auf eine ohnehin schon lange Wartezeit addieren müssen, aber die Extramonate werden es uns ermöglichen, das Spiel mit dem Niveau an Feinschliff zu veröffentlichen, das ihr erwartet und verdient.”

Was sagt nun Henderson? In einem aktuellen Podcast von Insider Gaming verrät Insider Tom Henderson, dass GTA 6 eigentlich schon inhaltlich fertig gestellt. Jedoch bedeute das eben noch lange nicht, dass ein Spiel wie das kommende Vice City-Abenteuer dann sofort veröffentlicht werden könne.

Die Leute werden kleinste Fehler "sofort ausschlachten"

Insbesondere Rockstar achte akribisch darauf, auch die kleinsten Bugs auszumerzen – weil die Grand Theft Auto-Macher*innen ihren Ruf als Perfektionist*innen zu verlieren hätten:

Wenn es auch nur den kleinsten Fehler gibt, beispielsweise wenn jemand durch die Tür glitcht oder Ähnliches, werden die Leute das sofort ausschlachten, und das wirft ein schlechtes Licht auf sie (Anm. d. Red.: auf Rockstar).

Wirklich jeden einzelnen Bug zu fixen und GTA 6 zu 100 % fehlerfrei herauszubringen, ist allerdings utopisch. Auch Red Dead Redemption 2 hatte mehrere Verschiebungen hinter sich – ebenfalls mit der offiziellen Begründung, dass das letztendlich im Oktober 2018 veröffentlichte Rockstar-Abenteuer mehr Feinschliff benötige.

Dennoch entdeckten Fans eine Handvoll Bugs im Western-Abenteuer, teilweise sogar schwerwiegende: So stellten Fans im Release-Zeitraum von RDR 2 beispielsweise fest, dass ein fieser Spielfehler Charaktere dauerhaft aus dem Camp löschen kann.

Kurzum: Erwartet nicht, dass es keine Bugs in GTA 6 geben wird. In einem Spiel dieser Größenordnung, in dem so viele komplexe Mechaniken ineinandergreifen, hat sich definitiv der Fehlerteufel eingeschlichen. Vielmehr dürfte Rockstar jetzt versuchen, wie auch schon bei RDR 2, das Bestmögliche aus dem kommenden Abenteuer von Lucia und Jason herauszuholen.

Neues Release-Datum: GTA 6 sollte ursprünglich am 26. Mai 2026 für die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S auf den Markt kommen, wurde in der vergangenen Woche allerdings auf den 19. November 2026 verschoben.