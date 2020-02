Nintendo kündigt neue Farbe für Switch Lite an & sie ist hübsch

Update: Jetzt wurde die Switch Lite auch für den amerikanischen Markt bestätigt. Dort erscheint die neue Farbe am 3. April. Eine Ankündigung für Europa steht weiterhin aus.

A new splash of color joins the #NintendoSwitchLite lineup! The vibrant and playful coral Nintendo Switch Lite system arrives on 4/3! pic.twitter.com/bZwdrPMm1R — Nintendo of America (@NintendoAmerica) February 18, 2020

Originalmeldung: Als Nintendo im September des vergangenen Jahres die Nintendo Switch Lite veröffentlicht hat, gab es mit Grau, Gelb und Türkis gleich drei Farben zur Auswahl. Jetzt bekommt die Konsolenfamilie zumindest in Japan eine neue Variante spendiert.

Die neue Switch Lite bekommt den Farbton "Coral" und erinnert, wie der Name vermuten lässt, an eine Koralle. Erst vor kurzem hattw Nintendo mit der Animal Crossing-Switch pastellfarbene Joy-Con vorgestellt und mit der neuen Switch Lite gehen sie in eine ähnliche Richtung.

Leider (erst einmal) nur in Japan: Die Switch Lite in Coral soll am 20. März erscheinen aber ist bisher nur für Japan angekündigt. Einen Termin für einen Release im Westen steht derzeit nicht fest.

Wir haben bei Nintendo nachgefragt, ob die neue Nintendo Switch-Farbe auch bei uns erscheinen wird. Sobald wir eine Antwort haben, werden wir diesen Artikel aktualisieren.

Das sagen die Fans

Mit der Ankündigung der neuen Farbe sind auch die Fans mal wieder entzückt davon, was Nintendo aus dem Hut gezaubert hat. Reddit-User Gamestoper sagt, dass "die Coral Nintendo Switch Lite wunderschön aussieht" und hofft, dass die Konsole auch außerhalb Japans erscheint, ansonsten muss er sie importieren.

Der User imtayloronreddit hingegen hat einen Blick in sein Portemonnaie geworfen und musste anfangen zu weinen.

buy me the coral switch as a wedding gift https://t.co/0kos3X9IsE — rat?????? (@kokoyukis) February 18, 2020

"Kauft mir die Korall-Switch als Hochzeitsgeschenk."

I would like to point out that the coral matches Isabelle’s shirt pic.twitter.com/GZ4C924lLN — NintendoFanGirl ? ? PAX East 2020 (@NintendoFanGirl) February 18, 2020